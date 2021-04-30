قرار جديد في الزمالك استعداداً لمباراة القمة أمام الأهلى 

/629312/قرار-جديد-في-الزمالك استعدادا-لمباراة-القمة-أمام-الأهلى
يواجه الزمالك غريمه التقليدي النادى الأهلى في قمة جديدة تجمع الفريقين، والمقرر إقامتها يوم 10 مايو ، ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز.
ويحتل الأبيض صدارة الدورى حتى الأن برصيد 40 نقطه ويأتى الأحمر في المركز الثانى .
استعدادات الزمالك لمواجهة الأهلى
رغم أنه مازال هناك مباراتين أمام الزمالك قبل مواجهة الأهلى ، إلا ان المدير الفنى لنادى الزمالك اتخذ قرارا مبكرا بخصوص هذه المباراة .
وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون دخول الأبيض معسكرا مغلقاً قبل المباراة بـ 48 ساعة ، وذلك بدلا من يوم واحد فقط مثل باقي الإستعدادات .
وطلب كارتيرون من النادى حجز فندق إقامة الفريق ، وفقاً لموعد المعسكر الذي حدده كارتيرون ، مما يعنى دخول الأبيض المعسكر يوم 8 مايو المقبل .
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