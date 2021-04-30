/629313/الأهلى-بطلا-لدورى-كرة-السلة-بعد-الفوز-على-سبورتنج
إنتهت مواجهة كرة السلة بين النادى الأهلى ونادى سبورتينج ، ضمن نهائى دورى كرة السلة ( سيدات )، المقامة في صالة هيئة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر بنتيجة 83 -80 لصالح الأهلى .
بهذه النتيجة تتوج سيدات السلة بالنادي الأهلى ببطولة الدورى ، ولكن يؤجل التتويج حتى المباراة القادمة . أخر مباراة بين الأهلى وسبورتينج اخر مبارة جمعت الفريقين كانت يوم الأربعاء ، وتمكن سبورتنج من تحقيق الفوز في ثاني المواجهات بينه وبين الأهلي، بعد أن فاز في اللقاء الأول بنتيجة 94\69.
الأهلي يحسم بطولة السلة للسيدات
وانتهت الفترة الأولى بين الأهلي وسبورتنج لصالح سيدات الأحمر بنتيجة 20\23 ، وذلك قبل أن يعود سبورتينج الفترة الثانية بنتيجة 32\38.
وواصل سبورتنج تقدمه على حساب النادي الأهلي وأتم الفترة الثالثة بنتيجة ٦٣/٥٢ ، ويؤكد فوزه باللقاء وينهي المباراة بنتيجة 76\86 في الفترة الرابعة والأخيرة بين الفريقين .
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