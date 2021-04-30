/629314/نجوم-الفن-يطالبون-الجمهور-بالدعاء-لـ-سمير-غانم-ودلال-عبد-العزيز

تصدرت صور الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تدهور حالتهم الصحية ونقلهم إلى العناية المركزة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حالة كلًا من سمير غانم ودلال عبد العزيز بعدما تملك الفيروس منهما، حيث اجتاحت صور الثنائي مواقع السوشيال ميديا وطالب العديد من نجوم الفن بالدعاء لهما.

نجوم الفن يدعون لسمير غانم ودلال عبد العزيز

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة تجمع بين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة: “الف الف سلامه يارب الصحه والستر من عندك ربنا يشفيهم ويشفي كل مريض بحق الأيام المفترجة”.

كما طالب أيتن جمهورها ومتابعيها بالدعاء لهما بالشفاء العاجل، حيث كتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”: "ربنا يقومكوا بالسلامة ويشفيكوا ويعفي عنكوا ويديكوا الصحة وترجعولنا بألف سلامة، ‏إدعولهم بالشفاء من فضلكوا".

بينما كتبت فيفي عبده عبر حسابها بموقع انستجرام: “ألف سلامة وألف بعد الشر على حبايب قلبي سمير غانم و دلال عبد العزيز تم نقلهم للمستشفى للعلاج من فيروس كورونا ربنا يشفيكم و يعافيكم و يخليكم لينا يا رب ارجوكم ادعولهم”.

الجدير بالذكر، أن تدهورت الحالة الصحية للفنان سمير غانم بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أيام ، وتم نقله إلى العناية المركزة، حيث انتقلت له العدوى من زوجته الفنانة دلال عبد العزيز.