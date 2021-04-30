/629315/محمد-نجيب-يسجل-هدف-التعادل-للجونة-في-مرمى-الأهلي-فيديو

وأحرز محمد نجيب لاعب الجونة الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في المبارة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام WE ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز لتضيق الخناق على الزمالك متصدر الترتيب.

وسجل طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى الجونة، تمريرة رائعة من أكرم توفيق، ومن ثم انطلاقة رائعة من طاهر محمد طاهر وسدد كرة رائعة اخترقت شباك حارس مرمى الجونة. انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي و الجونة بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي WE السلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشر المؤجلة من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، في لقاء شهد سجال بين الفريقين لتسجيل الأهداف لكنها مرت دون جدوى.

واستحوذ الأهلي على أحداث الشوط الأول خاصة أول 30 دقيقة في الشوط، قبل أن يدخل الجونة في أحداث اللقاء قبيل نهاية الشوط الأول، وتعد فرصة فابريس انجونو أبرز فرص فريق الجونة، بينما تعد محاولة محمود كهربا هي الأبرز خلال أحداث الشوط الأول التي تصدى لها حارس الفريق.

وأنطلقت مباراة بين الأهلي و الجونة في تمام التاسعة والنصف على ملعب السلام، في المباراة التي تقام بين الفريقين من الجولة السادسة عشر المؤجلة من الدوري الممتاز، وتبث قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء بتعليق صوتي للمعلق بلال أحمد علام، ويدير محمد عادل الحكم الدولي الحالي أحداث المواجهة بين القلعة الحمراء و الجونة. ويدخل الأهلي مباراة الجونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعهم الفريق الأحمر من 15 مباراة، حقق الفوز في 11 مواجهة وتعادل في 3 مناسبات بينما تلقى الفريق الاحمر خسارة وحيدة أمام سموحة بثنائية مقابل هدف وحيد.

تشكيل الأهلي امام الجونة في الدوري

ويدخل الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من : تشكيل الأهلي أمام الجونة حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير ، نبيل كوكا

خط الوسط: أكرم توفيق ، أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا، ناصرماهر ، حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف .

بدلاء الأهلي أمام الجونة بينما يجلس على مقاعد بدلاء المارد الأحمرلمواجه الجونة كلا من : علي لطفي - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - ياسر إبراهيم - مروان محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.