/629316/الاختيار-2-الحلقة-18-أحمد-داش-بقبضة-قوات-الأمن

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 18، استهلت الأحداث بتصوير الشيخ همام قائد التنظيم الإرهابي "أجناد مصر" لبيان عقب تنفيذ عمليتهم التفجيرية بشارع الهرم بالقرب من مركز شرطة الطالبية، وأعلن خلال البيان عن هدفهم وهو الأجهزة الأمنية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 18، التي شهدت تعاون أحمد داش مع قوات الأمن، وتمكن القيادات من الوصول إلى المنزل المتواجد به زوجة قائد تنظيم"أجناد مصر".

قوات الأمن تعثر على طرف الخيط بملف تنظيم أجناد مصر

اجتمع ضابط الأمن الوطني زكريا يونس -كريم عبد العزيز- بصديقه يوسف الرفاعي -أحمد مكي- و أحمد فايز -أحمد سعيد عبد الغني- في مكتبه بعد أن شاهد بيان التكفيري همام، وتناقشوا حول الأماكن التي يستهدفوها لتفجيرها، فأخبرهم يوسف أنه لاحظ أنهم يستهدفون الأماكن الحيوية او الأمنية التي لا يوجد بها كاميرات وينفذون خطتهم يوم جمعه بعد عملية الرصد، ومن ثم يصدرون البيان.

قوات الأمن تلقي القبض على أحمد داش

فأمرهم زكريا أن يبدوأ في التحقيق بالأمر فورًا ومتابعة أي شخص يقوم بالتصوير من قرب من مثل هذه الأماكن، وأثناء رصد إبراهيم -أحمد داش- واسمه الحركي بيبو وجمال لمكان العملية القادمة تم القبض عليهما وحاولا الفرار ولكن محاولتهما بات بالفشل.

وتأكدت قوات الأمن أن إبراهيم أحد أعضاء تنظيم أجناد مصر بعد أن علموا بأن والده الخطيب كان من المتظاهرين بمنطقة رابعة العداوية وبعد أن وجدوا بالهاتف الخاص به صور القسم الذي كان من المخطط تفجيره.

أحمد داش يقر بتهمته

حقق زكريا مع إبراهيم واعترف بأنه جزء من التنظيم ولكنه لا يعلم مكان الشيخ همام، ومن ناحية أخرى أجرى أحمد فايز التحقيق مع جمال الذي كان مدمن ثم انضم للتنظيم ولكنه أنكر أنه ينتمي لأي تنظيم ورفض الاعتراف بشئ، فاجتمع زكريا بعد ذلك مع يوسف وأحمد فايز واقترح عليهم أن يتركوا إبراهيم ليعلم رقم همام أو مكانه حتى يتمكنوا من القبض عليه، فأخبره فايز أن سيناقش الأمر مع اللواء رفعت ثم يعود إليهم.

الشيخ همام يشك بأحمد داش

أخبر مالك قائده الشيخ همام بعدم تواصل بييو وجمال معه حتى الآن، فأمره بأن يترك المنزل المتواجد بعد ويتخبأ بأي مكان آخر، وأثناء حديثهم أرسل إبراهيم صور القسم التى رصدها إلى مالك، فطلب همام من مالك أن يجعل بيبو يصور نفسه ويرسل الصورة إليه حتى يطمئن، وكان كل هذا بخطة من قوات الأمن.

والدة أحمد داش تتعاون مع قوات الأمن

أطلق زكريا سراح إبراهيم على مسئوليته حتى ينفذ خطة العثور على رقم هاتف أو عنوان الشيخ همام، وبعدها اتجه إبراهيم إلى البيت الذي يقيم فيه هو والمجندين بالتنظيم، ودخل على مالك غرفته واطمئن أنه نائم ومن ثم طلب الضابط زكريا ولكن قبل أن يتحدث إليه أمسك به مالك فأخبره أنه كان يطلب والدته ليطمئن عليها، فأمرها أن يطلبها ثانية وطلب بيبو الرقم وهو يرتجف خوفًا من أن يرد عليه الضابط ويكتشف مالك كذب، ولكن كانت خطة زكريا محكمة وأحضر والدته بمكتبه وهي التي قامت بالرد عليه، كما تعاونت مع قوات الأمن ليخلصوا نجلها من هذا التنظيم.

توصل يوسف الرفاعي إلى منزل أهل زوجة الشيخ همام بعد أن قامت بزيارتهم، وترك رجاله ليتابعوها، ومن ناحية أخرى قابل الشيخ همام مالك وأخبره أنهم سيغيروا قسم الشرطة الذي استهدفوه لآخر وأنه سينتقل إلى مكان جديد خلال الأيام المقبلة احتياطيًا بعد أن تم القبض على جمال.

محاولات الضابط أحمد فايز للعثور على منزل زوجة الشيخ همام

تابع أحمد فايز خط سير زوجة همام، وضابط آخر تابع مالك ولكن الاثنان ضلوا طريقهم ولم يتمكنوا من الوصول إلى نهاية طريقهم، فرصد زكريا المنطقة التى اختفى فيها الاثنان وهي فيصل وأدرك أن همام سيكون متواجد بهذا المحيط، فطلب من أحمد فايز أن يتفحص جميع الشقق المفروشه هناك ويعلم من يسكن بها، فتوصل إلى بطاقتين مشتبه بهم، وليدركوا أيهما همام تقابل فايز مع إبراهيم وسط الازدحام وأخبره من يكون فيهما.

قائد تنظيم "أجناد مصر" على وشك الوقوع بأيدي قوات الأمن

انتهت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 18 بمراقبة قوات الأمن بقيادة الضابط أحمد فايز للمنزل المتواجد به زوجة الشيخ همام قائد التنظيم وأولاده التسعة، ومن ثم أمر بفصل بلوك الكهرباء بالمنطقة.