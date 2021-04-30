/629317/الأهلي-يرفض-هدية-الزمالك-ويتعادل-مع-الجونة-في-الدوري

حقق الجونة تعادلا هاما مع الأهلي بهدف لكل فريق سجل للأحمر طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأحمر، وتعادل محمد نجيب للجونة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم ، ليفقد المارد الأحمر فرصة تضيق الفارق مع الزمالك ويفقد نقطتين ثمنيتين.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي في اللقاء بعد تمريرة رائعة من أكرم توفيق لاعب وسط المارد الأحمر، ثم تابعها انطلاقة رائعة من طاهر محمد طاهر وسدد كرة ممتازة وقوية سكنت شباك حارس مرمى الجونة، قبل أن يتعادل محمد نجيب في مرمى القلعة الحمراء.

أهداف مباراة الأهلي و الجونة في الدوري

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 37 بعد خوض 16 مباراة، حقق الفوز في 11 مواجهة وتعادل في 4 مباريات وخسر لقاء وحيد، ليحتل المارد الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 40 نقطة من 18 مباراة خاضها الفارس الأبيض.

وكان الشوط الأول بين الأهلي و الجونة قد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي WE السلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشر المؤجلة من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، في لقاء شهد سجال بين الفريقين لتسجيل الأهداف لكنها مرت دون جدوى.

الأهلي يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق

يذكر أن الأهلي فقد سعد سمير لاعب الفريق بعدما خرج مصابا خلال أحداث الشوط الأول وشهدت أحداث الشوط الأول سقوط لاعب وسط المارد الأحمر أكرم للإصابة لكنه قام واستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من :

تشكيل الأهلي أمام الجونة حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير ، نبيل كوكا

خط الوسط: أكرم توفيق ، أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا، ناصرماهر ، حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف .

بدلاء الأهلي أمام الجونة

بينما يجلس على مقاعد بدلاء المارد الأحمرلمواجه الجونة كلا من : علي لطفي - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - ياسر إبراهيم - مروان محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.