الأهلي يدفع ثمن الاستهتار ويتعادل أمام الجونة 1/1 فى الدورى

دفع الأهلي ثمن حالة الاستهتار التي ظهر بها لاعبوه خلال مباراة الجونة وتعادل بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم طاهر محمد طاهر للأهلي ثم تعادل محمد نجيب للجونة، ورفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الثاني، كما رفع الجونة رصيده إلى 25 نقطة ويحتل المركز التاسع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل الجونة ، كلاً من:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: جوناثان أنجويم، محمد نجيب، لؤي وائل، محمود الجزار.

خط الوسط: سيرج اكا، نور السيد وأحمد عامر، محمد حبيب.

خط الهجوم: إدريس مبومبا، والشبراوي.

الشوط الأول

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً على مرمى الخصم وحاول الأهلي استغلال سرعات كهربا ومحمد شريف وناصر ماهر وحين الشحات.

في المقابل اعتمد الجونة على الهجمة المرتدة التي تعامل معها دفاع الأهلي وحارس مرمى الأحمر محمد الشناوي بشكل جيد، وإفتقد الهجوم الأهلاوي الخطورة وإنهاء الهجمة بشكل جيد لذا فشل لاعبوه في تسجيل أهداف رغم السيطرة التامة على مجريات الأمور.

الهجمة المرتدة للجونة بدأت تزداد خطورة تدريجيا، وأجرى الأهلي تغييراً اضطرارياً بنزول ياسر إبراهيم بدلاً من سعد سمير الذي تعرض للإصابة، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات هجومية من الأهلي للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

انطلق الشوط الثاني بتغيير ثنائي في الأهلي حيث شارك محمد مجدي أفشة بدلاً من ناصر ماهر ، كما شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من كهربا، وساهم نزول أفشة وطاهر في زيادة القوة الهجومية للأهلي بشكل واضح.

ونجح طاهر محمد طاهر في تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في مرمى الجونة في الدقيقة 57 من تسديدة صاروخية سمن شباك إسلام طارق حارس مرمى الجونة، واصل الأهلي سيطرته، وسدد أفشىة كرة صاروخية تصدى لها القائم وأنقذ مرمى الجونة من هدف مُحقق.

الهجوم الأهلاوي استمر وتواصل إهدار الفرص عن طريق أفشة وطاهر محمد طاهر ودفع موسيماني بمحمد هاني بدلاً من حسين الشحات، كما شارك صلاح محسن بدلاً من محمد شريف.

وحاول الأهلي تسجيل هدف التعزيز كما حاول الجونة إدراك التعادل، ونجح الجونة في تسجيل هدف التعادل عن طريق محمد نجيب في الدقيقة 86، وحاول الأهلي تسجيل هدف ثان لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.