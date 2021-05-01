"بيت للكل" يبرز إنجازات حياة كريمة: الشهور كلها خير

سلط برنامج "بيت للكل"، عبر القناة الأولى المصرية، الضوء على إنجازات مباردة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا في حلقة اليوم.

وأفاد تقرير للبرنامج بأن التكافل الاجتماعى أحد أهم المظاهر الرمضانية في كل الدول العربية، حيث يتصارع المسلمون، في التخفيف على غير القادرين، ولكن مصر حالة خاصة، فالتكافل من أجل حياة كريمة لا يقف عند شهر رمضان فقط بل ممتد طوال العام.

وأصبحت مبادرة "حياة كريمة" مشروعا قوميا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة خمس وزارات، وتقريبا كل مؤسسات المجتمع المدنى، وكانت الأهداف واضحة.

وأشار التقرير إلى دور مبادرة "حياة كريمة"، في إفطار أكثر من خمسة ملايين صائم، وتوزيع كرتونة رمضان لأكثر من أربعة ملايين أسرة، وتحسين مستوى خدمات البنية التحتية لأكثر من 145 تجمعا ريفيا، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات والمدارس الفنية المتعددة وغيرها من المشروعات، حيث لم يعد في مصر شهر واحد للخير بل أصبحت الشهور كلها خير.