إياد نصار لـ"بيت للكل": شعرت بالفخر لتكريمى من الرئيس السيسى عن فيلم الممر

قال الفنان إياد نصار، إنه شعر بالفخر، لتكريمه من الرئيس السيسى، على دوره في فيلم "الممر"، مشيرا إلى أنه كان سعيدا ويشعر بالإنجاز، وأنه يسير في الطريق الصحيح.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بيت للكل"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلاميين شافكى المنيرى، وكاثى فراج، وياسمين شملاوى، وأحمد الحسنى، أنه كان هناك تحدى في تقديم فيلم "الممر" لأن أخر فيلم كان في هذا الإطار "الرصاصة لا تزال في جيبى"، وأصبح المنتجين يخافوا أن يتخذون خطوة الإنتاج الضخم هذا.

وذكر الفنان إياد نصار، أن فيلم "الممر"، كان يتحدث عن فترة حرب الاستنزاف وأن كل الأبطال كان يحكمهم فكرة الإيمان بالنصر، مؤكدا أن الوطن" فكرة لا بد أن نفهمها صح، ولا تكون فضفاضة وخصوصا يجب أن نعرف أعدائنا، ومشكلتهم "أن نقول عندنا وطن".

من ناحية أخرى، أشار إياد نصار، إلى أن هناك مشكلة عند أبناء الفنانين لأنهم لا يستطيعوا أن يكونوا موجودين طوال الوقت، ولكن يحاولوا تكثيف الوقت ويقدموا أكثر وقت يكون مفيد لأبنائهم، موضحا أن لديه إحساس بالذنب أنه العمل يأخذ وقته، ولفت إلى أنه قرر أن يقضى وقت كاف مع أبنائه.

وعن إمكانية أن يكون مقدم برامج، قال إياد نصار: "أعتقد هكون فاشل في تقديم البرامج".

وعن تقديمه شخصية "أكرم" في مسلسل هذا المساء، ذكر أن الشخصية، لم تكن مشكلته الحب، ولكنه يعتقد أن يكون عظيم في كل شيء، وطوال الوقت همه أن يرضى والده، ويتم فهم ذلك الإحساس في آخر المسلسل.

وتابع إياد نصار:" أنا اتولدت في السعودية، ومن أصول فلسطينية وعشت في الأردن وتحركت لمصر ومفيش لحظة في أي مكان كنت موجود فيه حسيت بالغربة، ودا إحساس كل عربى بيتحرك في العالم العربى، بتكلم مصري وأحكى أردنى وشامى وعراقى وأى شيء، وأنا موجود في مكانى وبين أهلى، والشاب العربى أقول لها انتمائك لأرضك وحبك لبلدك وامتدادك، وهمنا واحد وفرحنا واحد، ولا ننسى أن عدونا واحد"