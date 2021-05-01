/629318/موسيماني--كنا-في-مران-أمام-الجونة-وليست-مباراة-وأتحمل-مسئولية-التعادل

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن الفريق لم يقدم الأداء الجيد أمام الجونة وشعور اللاعبين أنهم في مران وذلك تسبب في تحقيق التعادل بين الفريقين، مشددا أنه أرتكب أخطاء ويتحمل المسئولية.

قال بيتسو موسيماني: " أكتر مباراة كانت سهلة للأهلي كانت الجونة اليوم، اليوم كنا في تدريب خلال أحداث الشوط الأول ولكننا لم نلعب كورة استحواذ بلا خطورة".

وتابع موسيماني: " خلال الشوط الثاني سمحنا بغضط الجونة أكثر ، وهذا لم نسمح به امام الزمالك، وتلك المباراة كانت تمرينة بالنسة لنا ولذلك عوقبنا".

موسيماني يبرر تعادل الجونة في الدوري

وواصل بيتسو موسيماني: " لم نكن الأفضل اليوم ولذلك كان يجب أن نهزم اليوم، وذلك لأننا لم نلعب كرة قدم بل كان مران تدريبي".

واضاف بيتسو موسيماني: " لم نتراجع أمام الجونة، قمت بتغيير محمد مجدي أفشة و صلاح محسن كيف أدافع بهذا الدفاعي، وتغير هاني كان من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة لأننا تنظرنا مواجهات قوية في الفترة المقبلة".

وأختتم: " ماحدث اليوم هو إخفاق فني أنا أتحمل مسئوليته، لكننا أعطينا فرص متعددة للعديد من اللاعبين أبرزهم محمود كهربا و صلاح محسن وأحمد بيكهام".

ويدخل الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من :

تشكيل الأهلي أمام الجونة حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير ، نبيل كوكا

خط الوسط: أكرم توفيق ، أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا، ناصرماهر ، حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف .

بدلاء الأهلي أمام الجونة

بينما يجلس على مقاعد بدلاء المارد الأحمرلمواجه الجونة كلا من : علي لطفي - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - ياسر إبراهيم - مروان محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.

تشكيل الجونة أمام الأهلي

حراسة المرمى: إسلام طارق. خط الدفاع: محمود الجزار، محمد نجيب، لؤي وائل، وجوزيف جوناثان.

خط الوسط: نور السيد، سارج اكا، محمد يكن، أحمد عامر.

خط الهجوم: ادريس مبومبو، محمود شبراوي.

بينما أعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الأهلي وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير .

خط الدفاع : كوكا - سعد سمير – هاني - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم - بيكهام .

خط الوسط : ناصر ماهر - افشة - حسين الشحات - السولية - ديانج - اكرم توفيق - وليد سليمان - طاهرمحمد طاهر .

خط الهجوم : كهربا - محمد شريف - صلاح محسن - مروان محسن .