مسلسل ضد الكسر الحلقة 18.. انهيار زواج نيللي كريم وتارا عماد

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مسلسل ضد الكسر الحلقة 18، اكتشفت والدة سلمى "نيللي كريم" ما أخفته ملك وسلمى عنها منذ سنوات بعد وصول تلغراف لملك يفيد بقيام مصطفي زوجها برفع قضية نسب عليها، فعندما سألتها والدتها أخبرتها بأن عبدالله ليس ابن مصطفى.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل ضد الكسر بطولة الفنانة نيللي كريم ومحمد فراج، موضحًا اعترافات العديد من أبطال المسلسل بأسرارهم المخبأة.

تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 18

تغضب والدة ملك عليها فتخبرها بأنهم السبب عندما زوجوها برجل لا تحبه، وأن سلمى هي من خططت لكل ذلك، تنصدم والدتها بأن سلمى كانت على دراية بذلك فتلومها ملك بحبها الكبير لسلمى على حساب ملك، وعد اهتمامها بها، ودائمًا ما ترى سلمى صاحبة الرأي الصواب.

مالك يعترف لليلى بمحاولة خداع إياد لها

تلتقي ليلى يإيهاب فيخبرها الاخير بأنه يريدها معرفة بأنه سيترك العمل في الكامبوند ولا يرد أن يراها مرة أخرى، فتتعجب ليلى وتصر على معرفة السبب فيخبرها وجوده سيجبره على أذيتها، ثم يوضح لها بأن إياد هو السبب في التعرف عليها فقدم لي العون في حل جميع مشاكلي مقابل أن أعرفك، ثم طلب منه تصويرها فيديو ليستخدمه للضغط على كريم، تذهب ليلى لملك وتهاجمها حيث كانت تعتقد بأنها كانت تعرف بكل خطط إياد مع مالك ما جعلها تفرقهم عن بعضهم ولكن تقسم سلمى بأنها لم تكن تعلم بكل ذلك وأن مالك أثبت باعترافه ليلى أنه يحبها، أما عن مافعله إياد بليلى فوعدت سلمى أختها أنه ستأخذ حقها.

مصطفى ينهي علاقته بملك ويطردها من المنزل

يجمع مصطفى ملابس وجميع الاشياء التي تخص ملك في أكياس قمامة ويضعها أمام بابا شقتها، بينما ملك تحاول البحث عنه في مكان عمله، وعندما تذهب إلى العمارة تجد ملابسها بالخارج ومفتاح شقتها غيره مصطفى أيضًا، يفتح لها مصطفى وتحاول أن تدافع عن نفسها فيخبرها بأنه لا يردها في المنزل وأنه مابينهم حكم المحكمة ليس إلا، وأنه كان يعلم بأنها حامل من شخص آخر قبل زواجها، ويرفض اعطائها فرصة أخرى لتبرير مافعلته.

سلمى تخدع كريم لتكتشف علاقته بمايا

يذهب كريم لمنزله فتخبره سلمى بأن يصورها فيديو لتتحدث فيه عن كيف يلائم النساء بين شغلها وزوجها، وأثناء تسجيل الفيديو يرى كريم رسائل من مايا لسلمى، فيهرول كريم على منزل مايا وينهرها ويخبرها بأن فعلتها هذه لن تجدي نفعًا، فتخبره بأنها لم ترسل أي شي لسلمى بخصوص علاقتهم، ولكن تفاجأهم سلمى بدخولها، وتخبر كريم بأن علاقتهم انتهت وأنه لا يستحق كل ما فعلته لأجلها، وأخبرته أنها جمعت ملابسه وجميع أشيائه فهي لا تريد أن تراه مره اخرى.

يذهب كريم لمنزله ويلوم سلمى أنها السبب في كل هذا، فعدم اهتمامه به وشعور باللجوء لشخص آخر ليسمعه، جعله يلجأ إلى مايا، تخبر سلمى بأن جميع الأشخاص المتواجدون في حياته لا يحبونه فمايا تخدعه، وإيجاد صديقه كان يحاول استغلال ليلى لاستفزازه وندين من كانت ترسل له الرسائل لانها تحبه، وتطلب سلمى من كريم الطلاق، وتخبره بأن برى مافعله لكل هؤلاء كي يسعوا للإيقاع بينهم، لتنتهي أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة 18.