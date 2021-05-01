/629320/بالأرقام-الشناوي-هريدي-مع-الأهلي-بعد-كأس-العالم-للأندية

يعيش محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي و منتخب مصر فترة متذبذبة في مستواه الفني المعهود وبالتحديد منذ إنتهاء مباريات كأس العالم للأندية والتي حسم المارد الاحمر فيه المركز الثالث وأستطاع تحقيق الميدالية البرونزية على حساب بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية في لقاء شهد تألق كبير من حارس القلعة الحمراء، ويستعرض دوت الخليج ارقام اللاعب في هذة الفترة.

وبالنظر للـ 10 مواجهات التي سبقت بطولة مونديال الأندية ، فإن الشناوي تلقى 4 أهداف فقط في أخر 10 مباريات للأهلي قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، الأمر الذي اختلف كثيرا بعد الإنتهاء من البطولة.

وخاض محمد الشناوي مع الأهلي 11 لقاء بعد كأس العالم للأندية، تلقى فيها حارس المارد الأحمر 11 هدفا وهو رقم لم يكن في سجلات اللاعب مع القلعة الحمراء منذ إنضمامه، فيما تلقت شباك الأحمر مع الشناوي أهداف في رابع مباراة على التوالي.

أرقام محمد الشناوي مع الأهلي بعد كأس العالم للأندية

وتلقى الشناوي 11 هدفا مع الأهلي بعد كأس العالم بواقع: هدف أمام سيمبا، هدفين أمام فيتا كلوب في القاهرة، هدفين أمام المريخ في السودان، هدفين أمام سموحة ، وهدف وحيد في أخر 3 مواجهات أمام إنبي ، المصري ، واخيرا أمام الجونة في المباراة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

يذكر أن الجونة حقق تعادلا مثيرا مع الأهلي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب المارد الأحمر، وأنتهت النتيجة بالتعادل السلبي بهدف لكل فريق، ليفقد النادي الأحمر فرصة الإنقضاض على صدارة ترتيب الدوري الممتاز والذي يتصدره الزمالك.

تشكيل الأهلي أمام الجونة في الدوري

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - نبيل كوكا.

خط الوسط: أكرم توفيق - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا - ناصرماهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي أمام الجونة في الدوري

بينما يجلس على مقاعد بدلاء المارد الأحمرلمواجه الجونة كلا من : علي لطفي - وليد سليمان - ياسر إبراهيم - مروان محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني - عمرو السولية - صلاح محسن.

تشكيل الجونة أمام الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: إسلام طارق. خط الدفاع: محمود الجزار، لؤي وائل، محمد نجيب، وجوزيف جوناثان.

خط الوسط: سارج اكا، نور السيد، محمد يكن، أحمد عامر.