محمد رمضان يحتفل بإنتهاء تصوير مسلسل موسى.."فيديو"

/629321/محمد-رمضان-يحتفل-بإنتهاء-تصوير-مسلسل-موسىفيديو

انهى الفنان محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضاني موسى، اليوم الجمعة، الذي أثار حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة منذ عرض الحلقة الأولى.

دوت الخليج يرصد احتفال محمد رمضان بإنتهاء تصوير مسلسل موسى، حيث نشر فيديو جديد له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” أثناء احتفاله مع طاقم العمل.

محمد رمضان ينهي تصوير مسلسل موسى

شارك رمضان جمهوره بفيديو له بعد انتهاء تصويره وسط العاملين بالمسلسل، على أنغام أغنيته الشهيرة “السلطان”، معقبًا عليه قائلًا: “انهاردة تم بحمد الله انتهاء تصوير موسى تشرفت بوجودي مع فريق عمل هذه الملحمة الدرامية بقيادة المخرج العبقري محمد سلامة والمؤلف الكبير ناصر عبد الرحمن و مدير التصوير العالمي محمد مختار و المايسترو تامر كروان والمونتيرة الكبيرة سولافة ومنتجي المفضل تامر مرسي وكل من شارك في العمل من فنانين كبار وفنيين مُخلصين تشرفت بوجودي معكم ثقة في الله نجاح”.

مسلسل موسى من بطولة الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، ومفيد عاشور، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل موسى الحلقة 18

شهد مسلسل موسى الحلقة 18 لعديد من التفاصيل المثيرة، حيث تلقى محمد رمضان طلق ناري في أثناء سفره إلى غزة لكي يأتي ببضاعة المعلم وهبة "سيد رجب" الذي دفع لـ "قورمة" إحدى رجاله لقتل موسى.