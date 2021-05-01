ضل راجل الحلقة 18..اختفاء رنا رئيس وتطورات جديدة في قضية ياسر جلال

/629323/ضل-راجل-الحلقة-18اختفاء-رنا-رئيس-وتطورات-جديدة-في-قضية-ياسر-جلال

مسلسل ضل راجل الحلقة 18، شهدت الحلقة تفاجئ الطبيبة ملك -نور اللبنانية- بتواجد زوجها السابق بغرفتها رغم أنه ليس لديه مفتاح المنزل، وتهجم عليها متوسلاً وهو يبكي أن تعود إليه، فهرولت إلى الباب صارخة حتى خلصها الجيران منه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 18من مسلسل "ضل راجل"، التي شهدت حبس جلال على ذمة التحقيق وتحرير ملك محضر ضد زوجها السابق بعد تهجمه عليها.

المواجهة الأولى بين ياسر جلال ومحمود عبد المغني بعد القبض عليه

اتجه رئيس المباحث يوسف -محمود عبد المغني- إلى مركز الشرطة المحبوس به جلال -ياسر جلال- وانتظره بالمكتب حتى أتى العسكري به وتركهما الضابط ليتحدثا على انفراد، وبدأ يوسف يلوم جلال على عدم الرجوع إليها في أمر الفيديو، وتغلغل الشك إلى قلبه بأن جلال من الممكن أن يكون هو من قتل خميس العتري ولكنه أكد له أنه لم يفعل هذه الجريمة.

نور اللبنانية تغادر منزل عمتها

تركت ملك منزل عمتها بعد أن تهجم عليها داخله زوجها السابق، وحاولت عمتها منعها لكنها لم تسمع لها وانتقلت إلى منزلها القديم، حيث كانت تقيم مع والدتها وزوجها، وبمجرد دخولها من الباب تذكرت ماضيها الأليم مع زوج والدتها الذي كان يتهجم عليهما بالضرب.

والد غادة ينتابه القلق حول احتمالية تمكن جلال من الفيديو الحادث

اتجه خليل والد غادة غاضبًا إلى شركة عمرو -محمد عادل- وهيثم -محمد يسري- وطلب منهم أن يفهم كيف تخلصوا من ورطتهم مع جلال ومصير الفيديو، فروى له عمرو أنه اتبع جلال ووصل من خلال إلى منزل خميس وحاول أن يتفاوض معه ليحصل على الفيديو لكنه طمع فقتله، فأخبره خلال أنه لن يطمئن إلا بعدما يحصل على الفيديو بيده ويتأكد أن جلال لم يتمكن منه.

طلبت الطبيبة ملك رئيس المباحث يوسف على الهاتف الخاص بها، وطلب منه مقابلته لأمر ضروري، وعندما اجتمعت به أخبرته عن ما فعله بها زوجها السابق، فعاتبها على عدم التحدث إليه وطلب المساعدة وعرض عليها أن تقدم بلاغ ضده ولكنها رفضت حتى لا ثير المشاكل بينما أخذت عليه محضر بعدم التعرض، ومن ثم وسألته عن جلال وطمئنها أنه لن يتركه حتى يصل إلى الحقيقة.

ياسر جلال متهم بالأدلة

عُرض جلال على النيابة، وأدانه وكيل النائب العام بقتل خميس العتري بعد أن اختلفوا على المبلغ المققر أن يعطيه له مقابل الفيديو وأخذ الهاتف الخاص بالمجني عليه الموجود به الفيديو وفر هاربًا، وأثناء هروبه سقط منه هاتفه، لكن جلال أسقط هذه التهمة من عليه.

وطلب سعيد المحامي الخاص به من وكيل النائب العام أن يفرج عنه بكفالة ولكنه رفض وأمر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق حتى يصدر تقرير الطب الشرعي بشأن جسمان خميس المجني عليه.

رنا رئيس مصدر قلق لأهلها من جديد

انتهت أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 18 بدخول هدى -نيرمين الفقي- إلى غرفة بناتها لتوقظ سارة إلى المدرسة، فتفاجأت بعدم وجود شهد -رنا رئيس- بسريرها، فتسلل القلق إلى قلبها وبدأت تسأل والدتها إنعام سالوسة عنها لكن لا أحد يعلم إلى أين ذهبت.