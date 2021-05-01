/629322/ترتيب-الدوري-المصري-بعد-تعادل-الأهلي-و-الجونة

شهد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز تغييرات طفيفة بعد مباريات الجمعة الموافق 30/40/2021، واهمها تعادل الأهلي مع فريق الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز، وتعادل سيراميكا كليوباترا في الوقت القاتل أمام البنك .

واستمر الزمالك في صدارة ترتيب الدوري الممتاز على الرغم من تعادله مع المقاولون العرب في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، ويتسعرض دوت الخليج جدول الترتيب و الذي جاء كالتالي: المركز الأول: الزمالك – رصيد 40 نقطة. المركز الثاني: الأهلي – رصيد 37 نقطة. المركز الثالث: بيراميدز – رصيد 30 نقطة. المركز الرابع: المصري – رصيد 29 نقطة. المركز الخامس: الاتحاد السكندري – رصيد 28 نقطة. المركز السادس : سموحة – رصيد 27 نقطة. المركز السابع : سيراميكا كليوباترا – رصيد 26 نقطة. المركز الثامن : مصر المقاصة – رصيد 26 نقطة. ترتيب الدوري المصري الممتاز المركز التاسع: الجونة – رصيد 25 نقطة. المركز العاشر: إنبي – رصيد 24 نقطة. المركز الحادي عشر: غزل المحلة – رصيد 24 نقطة. المركز الثاني عشر : أسوان – رصيد 20 نقطة. المركز الثالث عشر: المقاولون العرب – رصيد 19 نقطة. المركز الرابع عشر : طلائع الجيش – رصيد 17 نقطة. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي و الجونة المركز الخامس عشر : وادي دجلة – رصيد 16 نقطة. المركز السادس عشر : البنك الأهلي – رصيد 15 نقطة. المركز السابع عشر : الإسماعيلي – رصيد 14 نقطة. المركز الثامن عشر : الإنتاج الحربي – رصيد 12 نقطة. حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - نبيل كوكا. خط الوسط: أكرم توفيق - أليو ديانج. خط الوسط الهجومي: محمود كهربا - ناصرماهر - حسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف. بينما جاءت دكة بدلاء المارد الأحمر كالتالي: علي لطفي - وليد سليمان - ياسر إبراهيم - مروان محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني - عمرو السولية - صلاح محسن.

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