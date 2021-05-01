فيديو.. أندريه زكى: الدولة جعلت فكر المواطنة وعقلية المساواة على أرض الواقع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن الدولة بعد ثورة 30 يونيو تقدم أدوارًا غير مسبوق فى التاريخ الحديث، لافتًا إلى أن مصر تنتقل إلى مصاف الدول الكبرى ويكفى أن من كانوا يرغبون فى الهجرة لا يرغبون فيها الآن ويؤكدون أن مصر تتنور وتتقدم.





وأضاف زكى، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن جزء من التقدم لدولة ما بعد 30 يونيو تلك التشريعيات المرتبطة بالمواطنة والمساواة، منوهًا إلى أن الدولة جعلت فكر المواطنة وعقلية المساواة على أرض الواقع من خلال ممارسات حقيقية. وثمن دور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإصدار قرار بإنشاء هيئتى الأوقاف الكاثوليكية والإنجيلية وهو ما يؤكد دفع المواطنة على أرض الواقع، مضيفًا: "اجتمعنا فى هذا الأسبوع لأول مرة فى التاريخ، وتم مناقشة المهام المطلوبة". وأشار إلى أن الهيئة تقدمت إلى لجنة تقنين أوضاع الكنائس، بـ1070 كنيسة وبيت مؤتمرات وخلوة، وما تم تقنينه 320 كنيسة وبيوت مؤتمرات وهو ما يعتبر نقلة نوعية كبيرة، متوقعًا تقنين جميع الكنائس فى مصر.

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