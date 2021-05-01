مطرانية الجيزة : النيران التهمت محتويات الطوابق الأربعة بكنيسة مارمينا

جدة - نرمين السيد - وقالت المطرانية فى البيان، إن فى يوم الجمعة شب حريق فى كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة.

وأوضحت، أنه تم إبلاغ الأجهزة المعنية وقاموا بإرسال سيارات مطافى وقامت أهالى المنطقة فى مساعدة المطافى للسيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن بعض الاختناقات وتم نقلهم الى المستشفى ولكن النيران التهمت كافة محتويات الكنيسة فى الأربع طوابق.

وتقوم الأجهزة المعنية بالفحص والوقوف على أسباب الحريق.