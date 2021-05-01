مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 18..أحمد العوضي يخلص ياسمين عبدالعزيز من زوجها 

/629325/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-18أحمد-العوضي-يخلص ياسمين-عبدالعزيز-من-زوجها

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 18 بدأت بذهاب الخديوي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي لإحدى معارفه في البدو والذي يعمل مع عابد تيمور "خالد الصاوي" في تأمين شحنات السلاح التي يتاجر فيها عابد، فأستعان به الخديوي لكي يجعل عابد يطلق غزل بعد محاولات عديدة لم تنجح، ولكن كبير البدو قال للخديوي على الرغم من حبه له إلا انه لا يستطيع ان يدمر شغله وينهي مصالحه مع عابد، ولكن سيتفق معه على حل يرضيه ولا يؤذي مصالحه مع عابد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 18، بعدما باتت حياة الخديوي وغزل في خطر.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 18

دار حوار بين نادين التي تجسدها دنيا عبدالعزيز وعماد شقيق غزل، اتفقوا من خلاله على ان يسهل عماد أمور طلاق غزل من عابد لتأخذ نادين مكانها وبالتالي تستطيع ان تستحوذ على أموال عابد وسيكون لعماد نصيب من ذلك.

قطع رجال الخديوي الطريق على سيارات عابد المحملة ببضائع الاسحلة والتي تعد أكبر صفقة سلاح في تاريخه، وقام الخديوي بالإتصال بعابد ليهدده بعدم توصيل البضائع إلى اهلها ويضغط عليه لكي يطلق غزل، لكنه لم يرد عليه، فقرر الخديوي اخذ غزل والذهاب إلى مكتب عابد ليذهب معهم للمأذون ويطلقها بنفسه.

وعلى الرغم من ان عابد طلق غزل كما كانت تريد، إلا انها لم تكن سعيدة وقتها وشعرت بالخوف الشديد، حيث هددها عابد بانها ستعيش حياة اسوء ما كانت تعيشها معه، إلا ان الخديوي طمئنها بأن لا احد يستطيع أن يقترب منها في وجوده.

وانتهت أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 18، بقبض رجال الشرطة على غزل، حيث قاموا بتفتيش الخديوي وسيارته وبتفتيشها فوجدوا معها كيس من البودرة، والخديوي وغزل في حالة من الذهول ويدور برأسهم انه فخاً من عابد للتخلص منهم بعدما اجبره ان يطلق.