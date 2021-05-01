/629324/تقدم-أشرف-بن-شرقي-ترتيب-هدافي-الدوري-المصري

شهد جدول هدافي الدوري المصري الممتاز تغييرات بعد أحداث مباراة الأهلي أمام الجونة و الزمالك أمام المقاولون العرب، ليظهر أشرف بن شرقي لاعب الفارس الأبيض في المركز الثاني برصيد 8 أهداف خلف الرباعي أصحاب الـ 9 أهداف.

ويتصدر محمد شريف لاعب الأهلي برفقة 3 لاعبين أخرين جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري والذي جاء كالتالي: محمد شريف – لاعب الأهلي – 9 رصيد أهداف حسام حسن – لاعب سموحة السكندري – رصيد 9 أهداف أحمد سمير – لاعب طلائع الجيش – رصيد 9 أهداف ترتيب هدافي الدوري المصري عمر كمال عبدالواحد – لاعب المصري – رصيد 9 أهداف أشرف بن شرقي – لاعب الزمالك – رصيد 8 أهداف أحمد ياسر ريان – لاعب سيراميكا كليوباترا – رصيد 8 أهداف يوسف أوباما – لاعب الزمالك – رصيد 8 أهداف واستمر الزمالك في صدارة ترتيب الدوري الممتاز على الرغم من تعادله مع المقاولون العرب في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، ويتسعرض دوت الخليج جدول الترتيب و الذي جاء كالتالي: المركز الأول: الزمالك – رصيد 40 نقطة. المركز الثاني: الأهلي – رصيد 37 نقطة. المركز الثالث: بيراميدز – رصيد 30 نقطة. المركز الرابع: المصري – رصيد 29 نقطة. المركز الخامس: الاتحاد السكندري – رصيد 28 نقطة. المركز السادس : سموحة – رصيد 27 نقطة. المركز السابع : سيراميكا كليوباترا – رصيد 26 نقطة. المركز الثامن : مصر المقاصة – رصيد 26 نقطة. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي المركز التاسع: الجونة – رصيد 25 نقطة. المركز العاشر: إنبي – رصيد 24 نقطة. المركز الحادي عشر: غزل المحلة – رصيد 24 نقطة. المركز الثاني عشر : أسوان – رصيد 20 نقطة. المركز الثالث عشر: المقاولون العرب – رصيد 19 نقطة. ترتيب الدوري المصري الممتاز المركز الرابع عشر : طلائع الجيش – رصيد 17 نقطة. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي و الجونة المركز الخامس عشر : وادي دجلة – رصيد 16 نقطة. المركز السادس عشر : البنك الأهلي – رصيد 15 نقطة. المركز السابع عشر : الإسماعيلي – رصيد 14 نقطة. المركز الثامن عشر : الإنتاج الحربي – رصيد 12 نقطة.

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