مستشار الرئيس : لم تشهد أى موجة لكورونا وجود نقص فى الأدوية

جدة - نرمين السيد - وتابع تاج الدين فى تصريحات تليفزيونية، "نعيش حاليا فى الموجة الثالثة والأعداد تواصل الزيادة حتى تصل لمستوى ثابت فى عدة أيام، ومن ثم تعاود الهبوط مرة أخرى".

وأشار إلى أن وضع كورونا مأساوى وكارثى فى الهند وله أسبابه، مشيرا إلى أن كورونا فى الهند هو نفس الفيروس، لكنه تحور حتى بات يطلق عليه فيروس كورونا الهندى، وحدث تحور مزدوج فى الفيروس.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، أن تعامل مصر مع أزمة كورونا خلال الموجات الثلاث كان راقيًا، وبكل احترافية، وحظى بدعم من الرئيس السيسى، لعبور الموجتين الأولى والثانية من فيروس كورونا.

واستطرد: "لم تشهد أى موجة لكورونا وجود نقص فى الأدوية التى تستخدم فى علاج المصابين بالفيروس، مؤكدا على أن السيسى يتابع بنفسه عدد الأجهزة الطبية المتوفرة".

واختتم: "ليست من مصلحة أحد التستر على عدد الحالات، لا سيما أن هذا وباء عالمى ومن غير المعقولية التقليل من عدد الحالات".