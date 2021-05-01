السياحة والآثار تغلق 9 منشآت سياحية مخالفة

جدة - نرمين السيد - أوفد قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، التابع لوزارة السياحة والآثار، لجانا سرية للمرور على بعض المنشآت، للمتابعة المستمرة لالتزام المنشآت الفندقية والسياحية من مطاعم وكافتريات بتطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء والوزارة.





وأوضح عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، أن هذه اللجان رصدت خلال مرورها المفاجئ عدد 9 منشآت مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة منها التشغيل بنسب تزيد عن النسب المقررة مما يؤدى إلى تكدس الرواد بها، بإلاضافة إلى تقديم الشيشة مما يعد إضراراً بسلامة وأمن مرتادى تلك المنشآت وخاصة فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ومما يؤثر أيضاً على سمعة مصر السياحية، مشيراً إلى أنه وفقا لما ينظمه القانون فإنه جارى استصدار قرارات غلق لهذه المنشآت. وأضاف عبد الفتاح العاصى، أن هذه اللجان ستواصل المرور المفاجئ على المنشآت بصفة مستمرة حتى خلال أيام الأجازات وفترة الأعياد لاتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه المخالف فى ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة فى هذا الشأن.

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