حقيقة القبض على بائع متجول بقطار الصعيد بسبب شد بلف الطوارئ

جدة - نرمين السيد - كشفت الأجهزة الأمنية، عدم صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن القبض على بائع متجول بقطار الصعيد كاد أن يتسبب فى كارثة لقيامه بشد بلف الطوارئ وتوقف قطار (الإسكندرية - الأقصر) عقب الخروج من محطة سكك حديد أبو قرقاص بالمنيا بحوالى 100 متر.





بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن الخدمات الأمنية بالقطار قامت بضبط (بائع متجول) بالعربة الثالثة من تشكيل القطار بالتزامن مع حدوث عطل بالقطار (سقوط بلف الهواء - عطل بالفرامل) بعد التحرك من المحطة المشار إليها.

بمراجعة سائق القطار المشار إليه أفاد بعدم صحة الواقعة المشار إليها وأكد أن سبب العطل الرئيسى هو سقوط بلف الهواء للجرار "عطل بالفرامل" حيث قام بإصلاح العطل ورد البلف مما نتج عنه حدوث تجاوز بالقطار حوالى 20 دقيقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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