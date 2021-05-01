مسلسل الطاووس الحلقة 19..تطورات جديدة في قضية سهر الصايغ

/629328/مسلسل-الطاووس-الحلقة-19تطورات-جديدة-في-قضية-سهر-الصايغ

مسلسل الطاووس الحلقة 19 شهدت عودة أمنية إلى منزل المحامي كمال "جمال سليمان" بالأسكندرية، بعدما أدركت أنها غير مرغوب بها في الحارة وخاصة من قبل زوج شقيقتها عاطف، حيث منع شقيقتها من ان تري امنية بإعتبارها ستشبههم وان وجودها يسبب لهم العار، وقام بتهيدها بالإنفصال عنها إذا لم تجعل أمنية تتزوج من فيجو "خالد عليش".

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 19 التي شهدت تطور في قضية أمنية التي تجسدها سهر الصايغ.

مسلسل الطاووس الحلقة 19

قام المستشار ضياء "أحمد فؤاد سليم" والد "زين" إحدى المتهمين في قضية إغتصاب أمنية، بتهديد الصحفية فريدة المصري بغلق الجريدة التي تعمل بها إذا لم تقف عن كتابة أخبار ضده في القضية لصالح كمال الاسطورل.

حاول زين وطارق المنزلاوي أن يجدا مسؤول الصفحة الذي يدافع عن أمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن لم يتوصلوا ا لأي معلومة، وبعد تخطيطهم لإلقاء تهمة قتل "علي إمام" حماد وحده، تم القبض على زين وطارق المنزلاوي وتم التحقيق معهم .

بعد اعتراف حماد على أصدقاءه وتقديم بلاغ ضدهم كما طلب منه المحامي كمال لتكون اقواله في صالح القضية، رفضت أمنية أن تطاوع كمال الاسطول وتشهد أن حماد لم يكن ضمن مغتصبيها، وحين عرضت على النيابة قالت انها غير متذكرة ما حدث نتيجة تخديرها وقتها.