فيروس كورونا يطيح بعائلة سمير غانم

استهدفت الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد النجم الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، فضلًا عن بناته الاثنين دنيا وإيمي.

دوت الخليج يرصد إصابة عائلة سمير غانم بفيروس كورونا المستجد وآخر التطورات الصحية لكلًا منهم، فضلًا عن تعليق رامي رضوان على إصابتهم.

فيروس كورونا يبدأ بدنيا ويتنهي بوالدها سمير غانم

بدأ الفيروس يتسلل محيط الأسرة بدايًة من إصابة الفنانة القديرة دلال عبد العزيزة وابنتها النجمة دنيا سمير غانم ، في شهر إبريل الماضي، بعد أن أجروا المسحة وتأكدوا من إيجابية نتيجتها.

ونُقل الفيروس إليهما أثناء كواليس تصوير مسلسل "عالم موازي" الذي كان من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضان الجاري، ولكن بعد أن أصيب أيضًا مخرج العمل هشام جمال بالفيروس أُعلن إيقاف التصوير وخروج المسلسل من السباق الرمضاني 2021.

بدأت دنيا ودلال في تلقي بروتكول العلاج الخاص بفيروس كورونا، ولكن بعد أن تدهورت الحالة الصحية للأخيرة تم نقلها إلى المشفى خلال الساعات الماضية، بينما تعافت ابنتها دنيا، حيث جاءت نتيجة المسحة الثانية سلبية.

وبعدها أجرت الفنانة إيمى سمير غانم وزوجها النجم حسن الرداد المسحة ليطمئنا على صحتهما، ولكن مع الأسف ثبُت إيجابية النتيجة، وخضع حسن الرداد للعزل المنزلي حتى تعافى بعد سلبية المسحة الثانية، بينما انتقلت زوجته إيمي إلى المشفى لتخضع للرعاية الطبية.

سمير غانم ينضم لقائمة مصابي فيروس كورونا

وجاء سمير غانم ليكون آخر المصابين بعائلته بعد أن طالته العدوى من زوجته دلال عبدالعزيز ونُقل إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين ووضع بالعناية المركزة، بعد أن انخفضت نسبة الأكسجين في الدم وواجه صعوبة في التنفس نتيجة تملك الفيروس من الرئة.

رامي رضوان يطالب بالدعاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز

كان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم طالب خلال الساعات الماضية من متابعيه الدعاء لوالدي زوجته قائلًا: "لكل متابعيني الغاليين.. أرجو منكم الدعاء لحبايبنا..أغلى وأنقى وأطيب النا.. ا.سمير غانم و ا.دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل يا رب.. يا رب بحق هذه الأيام المفترجة ألطف بهما وأكتب لهما الشفاء العاجل".

آخر أعمال دلال عبد العزيز الفنية

ومن الجدير بالذكر، أن القديرة دلال عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني الجاري من خلال مسلسل"ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف وياسمين رئيس، من تأليف عبير سليمان و إخراج أحمد خالد موسى.