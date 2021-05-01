حدثا تاريخيا ينتظر الأهلي اليوم بحضور الخطيب.. أخر الإستعدادت بـ «الصور»

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يشهد النادي الأهلي حدثًا تاريخيًّا للقلعة الحمراء في القرن الواحد والعشرون في الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، وضيوفه بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الأهلي الجديد في أرض الشيخ زايد.

ويحضر وضع حجر الأساس لـ ستاد النادي الأهلي كلا من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما وجه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الدعوة لكل قيادات النادي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي القلعة الحمراء القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية.

وشهد فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد العديد منن التجهيزات والإستعداد الخاصة لاستقبال الحدث التاريخي في الواحدة ظهر اليوم بحضور الرئيس محمود الخطيب ومجلس الإدارة وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالإضابة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وسيشاركون في وضع حجر الأساس لـ«استاد النادي الأهلي» في الشيخ زايد.

وقرر النادي الأهلي ضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد بأرض الشيخ زايد يوم السبت القادم و الموافق 1-5-2021، 19 من رمضان 1442هـ.

وأكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي أنه هناك خطة تشمل التمويل ومكونات المدينة الرياضية سيعلن عنها المارد الاحمر على هامش وضع حجر الأساس.

الأهلي يضع حجر الأساس يوم السبت

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي اصدر بيانا يوضح فيه كيفية حصول المارد الأحمر على مشروع ستاد القلعة الحمراء الجديدة ، مشددا على دور دعم مؤسسات الدولة المختلفة على رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

وجاء نص البيان كالتالي: " عقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا مساء اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالنادي ، وخلال الاجتماع قدم الكابتن محمود الخطيب إلى مجلس الإدارة تفاصيل الخطوات العديدة التي قام بها على مدار الشهور الماضية، وتواصله المستمر مع الجهات المسئولة، التي أثمرت عن حصوله على الموافقات اللازمة على إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد على أرض النادي بمدينة الشيخ زايد" .