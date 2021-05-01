فيديو .. وزير الأوقاف : قررنا اقتحام الفضاء الإلكترونى بخطة مدروسة جيدًا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إننا فى وزارة الأوقاف قررنا أن نقتحم بقوة ومن خلال كتائب الوسطية والفكر المستنير بـ16 موقعا وصفحة وقناة عالم الفضاء الإلكترونى والدعوة الإلكترونية بخطة مدروسة جيدًا، وبفريق واعد من الشباب.





وقال الوزير، فى افتتاح دورة الدعوة الإلكترونية، إن الهدف من ذلك ملء الفضاء الدعوى الإلكترونى علمًا وفقهًا وفكرًا وسطيا مستنيرًا، وذلك بأكثر من عشرين لغة، محاولين إيصال هذا الصوت للدنيا بأسرها. من ناحية أخرى، قال الوزير، إن مصر تعيش عصرها الذهبى فيما يتعلق بفك الإشكالية والخلط فى قضية ربط التطرف والإرهاب بالتدين، وأن التدين الصحيح جزء من الحل وليس المشكلة.

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