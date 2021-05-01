نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة عيد الفطر 2021 في مصر على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الفطر 2021 , شهر رمضان من الشهور المقدسة التي ينتظرها ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم، فهو من الشهور الفضيلة التي ترفع فيه الأعمال، فيستجيب الله للدعاء، وبه ليلة القدر، وتغلق أبواب النار، وتفتح أبواب الجنة، وتصفد الشياطين، وبالطبع يتقرب إلى الله الجميع بالصلاة وقراءة القرآن والأذكار، وجميع العبادات الأخرى الروحانية، وبعد مرور 30 يومًا إن كان متمم، أو 29 يومًا ينتظر المسلمين الشعور بالسعادة بفرحة عيد الفطر المبارك، لذا يحرص الجميع لمعرفة موعد إجازة عيد الفطر 2021، حتى يتم على أساسها ترتيب كيف سيقضون الإجازة بداية من أول شهر رمضان المبارك، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال.

موعد اجازة عيد الفطر 2021

بعد إعلان هيئة الفلك الموعد التقريبي لأول يوم من شهر رمضان، وما هو اليوم المحدد لأول أيام عيد الفطر المبارك، يمكن للجميع معرفة ما هو موعد إجازة عيد الفطر 2021، والتي سيتم فيها تعطيل كل الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية، وتعطل فيها الدراسة ما عدا الهيئات الخدمية مثل المواصلات والمستشفيات وغيرها من الأماكن، وهذا هو موعد إجازة عيد الفطر المبارك عام 2021 كالآتي:-

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يوم 13 مايو 2021 الموافق يوم الخميس، وحتى يوم 15 مايو 2021 الموافق يوم السبت.

موعد عيد الفطر 1442

شهر رمضان هو الشهر التاسع في الشهور الهجرية، يليه شهر شوال والذي يتم استطلاع رؤية هلاله في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، ويتضح في ذلك الوقت إن كان هذا اليوم هو آخر يوم من شهر رمضان، وبالتالي سيصبح هذا اليوم هو وقفة عيد الفطر، أو إن كان اليوم الغد 30 و المتمم لشهر رمضان.

ووفقًا للتصريحات التي نشرتها هيئة علوم الفلك أن شهر رمضان عام 2021 سيبدأ في اليوم الثاني عشر من شهر أبريل 2021، ومن المفترض أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الثالث عشر من شهر مايو 2021 في حال إن كان الشهر 30 يومًا أما عن كان 29 يومًا، سيتغير هذا اليوم حسب استطلاع شهر شوال وسيكون يوم 12 من شهر مايو 2021.