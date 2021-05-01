طقس اليوم : شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.. وعظمى القاهرة 36

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم السبت طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يسود ليل غد طقس معتدل على كافة الأنحاء.





كما يتوقع الخبراء أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تتراوح حالة البحر المتوسط بين خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تتراوح حالة البحر الأحمر بين معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 21

الاسكندرية 32 20

وادى النطرون 34 19

طنطا 36 21

شبين الكوم 37 21

دمنهور 35 20

بلطيم 29 20

مطروح 33 19

السلوم 36 18

سيوة 40 22

بورسعيد 30 20

دمياط 31 19

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الاسماعيلية 36 22

السويس 36 21

العريش 30 20

رفح 31 19

رأس سدر 37 19

نخل 35 18

نويبع 35 25

طابا 34 23

كاترين 29 17

الطور 34 21

شرم الشيخ 39 25

الغردقة 38 24

مرسى علم 36 23

الفيوم 38 21

بنى سويف 38 21

المنيا 39 23

أسيوط 39 23

سوهاج 39 24

قنا 39 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

ادفو 40 26

أبوسمبل 40 25

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 34 25

ابو رماد 36 26

حلايب 33 25

رأس حدربة 35 24