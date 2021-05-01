مطران  الكاثوليك بسوهاج يصدر رسالة عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الرسالة: "اجتاح العام المنصرم، والعام الحالى أزمة كورونا، وفقدنا الكثير من الأحبَّة، ومازال يئن كثيرون منهم، الآخرون مهددون، والأخبار، من هنا وهناك، تثير مخاوف الكثيرين، ورغم ذلك تقرع الأجراس فى ليلة عيد القيامة لتعلن لنا " المسيح قام... حقاً قام ".

وتابع: "هذا النداء الذى يشّعُ فى قلوبنا، نحن المسيحين، دعوةً إلى عدم فقدان الأمل خلال أزمة فيروس كورونا التى طال أمدها، ولا نعرف نهاية له".

وأوضح: "ففى قيامة المسيح، أوّل رسالة يوجهها لنا هى أن البدء من جديد ممكن دائماً. فكم مَرَّت البشرية على مدى الأجيال بأوبئة فتَّاكة، لكنَّنا لم نفقد الرجاء أبداً. لأنّ المسيحيّين هم أبناء التاريخ، أبناء المبادرة الإلهيّة فى الخلق كما فى الخلاص؛ فرجاؤهم متأصّل فى هذا التدبير الإلهيّ، الذى من سماته أمانة الله لوعوده التى لا بدّ لها من أن تتحقّق مهما بَدَت الظروف والأحداث معاكسة لها. لذلك تعتبر الذاكرة التاريخيّة من رافعات الرجاء".

وأردف: "عندما يستعرض المؤمنون تاريخ الخلاص، وتاريخ كنيستهم بالذّات، يكتشفون أنّهم أيضاً هم أبناء الوعد الذى بدأ مع إبراهيم، وتحقّق فى المسيح، ويبلغ ذروته فى الملكوت السماويّ".

وقال: "ولذلك يَتمسّكون بالرجاء الذى لا يُخيِّب صاحبه، لأنّ ينبوعه ومرتكزه فى الله. وهذا لا يعنى إطلاقاً الهروب أو التهرّب من قساوة الواقع، بل مجابهته بإيمانٍ والتزام حتّى ما يُعتبر نقمة يتحوّل إلى نعمة، وذلك بقوّة الروح القدس الذى أفاضه الله فى قلوبنا، حتّى يكون الأساس الراسخ لرجائنا".

وأوضح: "فالمسيح هو الرجاء، غير أنّ أوصاف المسيح بالنور والقيامة والحياة، والأعمال التى قام بها فى حياته، والدّعوات التى أطلقها للاتّكال عليه، تُشجّع المؤمنين على الالتجاء إليه وطلب معونته: " لا نعرف باباً آخر نقرعه غير بابك يا الله، لأنّك من فمك المقدّس قلت: أُدعوا فأستجيب، اقرعوا، فأفتح باب المراحم ". والرجاء يرتكز على وعود الربّ بالتطويبات وحفظ الوصايا وحمل نيره لنيل الملكوت: " أهّلنا أيّها الربّ الإله أن نداوم على اشتهاء الملكوت السماوى الذى وعدتنا به، ونشتاق بلهفةٍ إلى التطويبات السعيدة التى أعدَدْتَها لنا "، فرجاء الوعود تعزية: "عزّنا يا ربّ برجاء وعودك السخيّة، وفرّج عنّا هموم التجارب والأحزان المحيطة بنا… وهَبْنا أن نسير فى طريق وصاياك".

وقال: "فالكنيسة محاطة بالضيقات من كلّ الجهات؛ لذلك تَصرخ الى الربّ حتّى يرحمها وينجّيها: " إنَّ الكنيسة تصرخ إليك بالألم والدّموع لأجل بنيها المعذّبين بكلّ الأحزان؛ بالجوع والأوبئة والعذابات المرّة والآلام الشديدة من المضطّهدين. فلتُظهِرْ يا ربّ نعمتك، وليُدرِكْ خلاصك السَّاجدين لك، فيرتّلْ لك المجد والشّكر جميع الشعوب ".

"ابق معنا" هذه العبارة تَوَجّه بها تلميذا عمّاوس إلى السيّد المسيح، بعد أن شرح لهما معنى مسيرة آلامه وموته وقيامته، وفتح أذهانهما لفهم الكتب، وأيقظ فى قلبهما شعلة الحبّ والرجاء، بعد الخيبة التى مُنيا بها. غير أنّ العبارة المقابلة التى يمكن للسيّد المسيح أن يوجّهها إلى أبناء الكنيسة فهي: " ابقوا معى ". فالاستغاثة بالمسيح كى يبقى معنا، تستدعى منّا أن نكون ونبقى معه. وهذا هو مطلبه: " اثبتوا فى وأنا فيكم، من يثبت فى وأنا فيه، يحمل ثمراً كثيراً، لأنّكم بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئا " ( يو 15/4-5).

وقال: "الرجاء بمفهومه العميق هو أساس الفرح؛ وكلاهما من ثمار الروح. فكنيسة الرجاء هى كنيسة الشّكر وكنيسة الفرح، لأنّها راسخة فى روح الربّ الذى يحييها ويسيّر خطاها، ويجدّد شبابها باستمرار".

وتابع: "فالقيامة كينبوع رجاء للجميع، يعنى لفتَ الانتباه إلى حدث موت وقيامة المسيح، أساس رجائنا. وكما يقول القديس بطرس فى رسالته الأولى: " تباركَ الله أبو ربّنا يسوع المسيح، شمَلنا بوافرِ رحمتهِ فولدنا ثانيةً بقيامة يسوع المسيح، من بين الأموات، وُلدنا لرجاء حى ولميراثٍ بريء من الفساد والرّجاسة والذبول ". فالصلاة لرَّبِّ المجد القائم من الأموات، تَفتحُ حياتنا على تدبيره وتَحثّنا على أن نكون أدوات طيّعة فى يديه لنبدِّل بيئتنا، ونُقوِّى رجاءنا فيه ونحمل أوجعنا بفرح، ونشكره بالتهليل ونمدح اسمه كل حين. فبالقيامة أضحى يسوع أنه قريب منا ويشاركنا آلامنا ويشفى جراحنا، ويمنحنا حياة جديدة"

أضاف: "فيسوع لم يُصلَب لمجرد أنه شفى المرضى، أو لأنَّه بَشَّرَ بالمحبّة وبالتطويبات. وإنما قد صُلِبَ ابن الله قبل كلّ شيء لأنه غَفَرَ الخطايا وأراد التحرير الكامل والنهائى لقلب الإنسان. لذا لم يختر المسيح لبناء كنيسته الأشخاص الذين لم يخطئوا أبدا، بل أراد كنيسة مكوَّنة من خطأة قد اختبروا مغفرة الله، كما يوضح لنا الكتاب المقدَّس إنَّ رحمة الله تعطى رجاء حياة جديدة، فتحوِّل الخاطئ إلى رسول ومحسن، وتجعل ينبوع ماء حى يتدفق منه للآخرين. فمغفرة الله تهب الذين يختبرونها أجمل رسالة فى العالم: محبة الأخوة والبشارة برحمته المقدَّمة للجميع".

وتابع: "فى الختام، يمكننا نحن أيضاً، على مثال النسوة تلميذات يسوع، اللواتى ذهبن للقبر ووجدناه فارغاً، أن نتساءل ما معنى هذا الحدث ( لو ٢٤، ٤ ). ماذا يعنى أنَّ يسوع قد قام؟ يعنى أنَّ محبة الله هى أقوى من الشر ومن الموت ذاته، يعنى أن محبَّة الله يمكنها أن تحوّل حياتنا، أن تجعل الأماكن الصحراوية الموجودة فى قلبنا، أوّدية مزدهرة. إنَّ محبة الله يمكنه أن تفعل هذا!".

وقال: "إنَّها ذات المحبة التى من أجلها تجسَّد ابن الله وذهب حتى آخر درب التواضع، وعطية الذات، حتى أبواب الجحيم، حتى هُوّة الانفصال عن الله. فمحبة الله الرحيمة هذه هى ذاتها التى غَمرَت بالنور الجسد المائت ليسوع وجعلته يَتجلَّى، وجعلته يعبر إلى الحياة الأبدية. فيسوع لم يَعُد لحياته السابقة، للحياة الأرضيّة، ولكنه دخل فى حياة المجد الإلهيّة، وقد دخل لها ببشريتنا، وفتح لنا مستقبلا ًمن الرجاء".

وقال: "هذه هى إذاً القيامة: إنَّها الخروج، عبور الإنسان من عبودية الخطيئة، والشّر، إلى حرية المحبَّة، والخير. لأنَّ الله هو حياة، فقط حياة، ومجده هو نحن، الإنسان الحى".

وأردف: "الآباء والأبناء والأخوات والأخوة الأحباء، المسيح مات وقام مرةً واحدةً للأبد من أجل الجميع، ولكنَّ قوَّة القيامة، هذا العبور من عبودية الشَّر إلى حرية الخير، يجب أن تُطبَّق فى كلِّ وقت، وفى المساحات الملموسة من وجودنا، وفى حياتنا اليومية. فكمْ من الصحارى التي، اليوم أيضاً، ينبغى على البشر أن يعبروها! وقبل كلَّ شيء الصحراء الموجودة فى داخلنا، عندما تغيب محبة الله ومحبة القريب، عندما ينقص الوعى بأنَّنا حماة لكلَّ ما وهبنا إياه الخالق وما يهبنا إياه. ولكنَّ رحمة الله يمكنها أن تُزهر الأراضى الأكثر قحالة، يمكنها أن تعطى الحياة مجددا للعظام اليابسة (حز ٣٧، ١- ١٤)".

وتابع: "ومن ثمَّ، فهذه هى الدعوة التى أتوجَّه بها للجميع: دعونا نستقبل نعمة قيامة المسيح! دعونا نترك رحمة الله تُجدّدنا، دعونا نترك أنفسنا لمحبة يسوع، دعونا نترك قدرة محبته تُحوِّل حياتنا أيضاً؛ فنصبح أدوات لهذه الرحمة، وقنوات يستطيع الله من خلالها أن يرى الأرض، ويحفظ الخليقة كلّها، ويُزهِر العدل والسلام. فنكون ينبوع رجاء للآخرين."

واختتم: "وهكذا نطلب من يسوع القائم، الذى حَوّل الموت إلى حياة، أن يُبدِّل الكراهية إلى محبة، الانتقام إلى مغفرة، والحرب إلى سلام. نعم، فيسوع هو سلامنا وباسمه نطلب السلام من أجل العالم كله".