/629331/راموس--يحسم-قراره-بشأن-البقاء-أو-الرحيل-عن-ريال-مدريد

قرر سيرجيو راموس ، مدافع الفريق الإسبانى ريال مدريد ، البقاء داخل صفوف الملكى وصرف النظر عن فكرة الرحيل خلال الصيف المقبل .

ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية ،أن سيرجيو راموس إستقر على البقاء داخل صفوف ريال مدريد لمدة موسمين ، وذلك حتى يونيو 2023، وعند موافقة إدارة الملكى على هذا الإقتراح سيوافق على تخفيض راتبه 10% خلال عامى التجديد.

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ويرتبط راموس قائد ريال مدريد ، بعقد مع المرينجى ، ولكن ينتهى نهاية الموسم الجارى 2020-2021.

وأضافت الصحيفة أن راموس رأى أن الخيار الأفضل له هو البقاء داخل صفوف الملكى وليس الرحيل عنه بعد مشوار العطاء الكبير والتاريخ الذى سجله داخل «سانتياجو برنابيو». وتابعت الصحيفة أن عائلة سيرجيو راموس " شقيقه رينيه ووالديه وعائلته " ، نصحوا اللاعب بالبقاء داخل الريال ، الذى أصبح عظيما فيه على الصعيد العالمى.

وشارك راموس فى 670 مباراة بكل المسابقات مع ريال مدريد ، وذلك منذ ارتداء قميصه قادمًا من إشبيلية في عام 2005، أحرز قائد الملكى 101 هدف و40 تمريرة حاسمة ، وحصد 21 لقبا مع الملكى ، أبرزها 5 ألقاب من الدورى الإسبانى، و4 دورى أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، قرر تطبيق سياسة المداورة ضد أوساسونا، وذلك من من أجل أ، يكون الفريق فى أفضل حالاته البدنية أمام تشيلسى ضمن إيااب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

فى سياق آخر، استقر ذيدان على إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين ضد أوساسونا ، وخاصة ثنائى خط الوسط تونى كروس ولوكا مودريتش، وذلك بسبب المجهود الكبير الذى ظهر به الثنائى خلال المباريات الماضية وآخرها تشيلسى ، فى المباراة المقرر إقامتها اليوم ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من الليجا ، على ملعب ألفريدو دى ستيفانو.

وكان الريال قد تعادل أمام تشيلسى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا الثلاثاء الماضى بنتيجة 1-1 .