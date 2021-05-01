/629332/مفيش-وقت-الأهلى-يغلق-صفحة-الجونة-ويستعد-لغزل-المحلة

إنتهت المباراة التى جمعت النادى الأهلى والجونة أمس بالتعادل الإيجابي 1_1 ، وذبك ضمن مؤجلات الدورى المصرى الممتاز ، وكان الأحمر يقاتل من أجل الثلاث نقاط ، وذلك من أجل صدارة الدورى الذي يحتلها الزمالك .

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى ملف المباراة الجونة ، وبدأ الإستعداد لمباراة غزل المجلة ، و المقرر لها بعد غداً الأثنين، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز ، ويترقب الأحمر مصير إقامة المباراة حيث ترددت أنباء عن محاولات أمنية لأقامة المباراة بالقاهرة، وذلك بدلاً من المحلة وأعلن النادى الأهلي عن ترحيبه بخوض المباراة في اي مكان يوافق عليه الأمن .

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في نفس السياق ظهرت حالة من الغضب والاستياء داخل القلعة الحمراء ، وذلك بعد إعلان جدول بطولة الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري ، الواضح فيه ضغط الفريق بشكل كبير مما يؤثر عليه إفريقيا . وأنتقد مسئولو الأهلي إصرار اتحاد الكرة على وضغط المباريات بهذا الشكل، وأشاروا إلى أن الفريق يتعرض لحالة إرهاق شديدة ، وذلك بسبب المباريات المتتالية، حيث يلعب الفريق مباراة كل ثلاثة أيام لمدة شهرين ، الأمر الذي جعل الأهلى يتقدم بطلب للإتحاد المصرى لكرة القدم لتأجيل مباريتين من الأسبوع الـ 22 و الـ 23 للدورى المصرى، وموافقة الأحمر على خوض المباريتين بدون اللاعبون المتوجهون لأوليمبياد طوكيو .