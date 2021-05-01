وزير التنمية المحلية: سنتعامل بحسم مع مخالفى إجراءات كورونا خلال شم النسيم

جدة - نرمين السيد - وجه محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التى أعلنتها الحكومة، والتى تبدأ من اليوم السبت وحتى الإثنين المقبل، والالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.





كما وجه شعراوى، المحافظين بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الحكومة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وغلقها فورًا.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية التنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطرى لاتخاذ التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خصوصًا أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمى، وضبط السلع المخالفة وغير صالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وطالب باستمرار الحملات على المقاهى والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، والالتزام بتطبيق القرار المتعلق بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش.

وأكد الاستمرار فى غلق جميع الشواطئ فى المحافظات الساحلية خلال شم النسيم، حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وطالب الوزير بضرورة التنبيه على القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال شعراوى، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف فى جميع المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية، كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن 15330 أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين فى جميع المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وتوخى الحذر وارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالتباعد الاجتماعى والاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا، لا سيما خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايدًا متسارعًا فى تسجيل أعداد المصابين.

كما أكد على تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة لتحسين مستوى النظافة واستغلال أيام الإجازات الرسمية فى ذلك لمنع أى تراكمات كبيرة للقمامة.