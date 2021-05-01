حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 2-5-2021

حظك اليوم برج الحمل الاحد 2-5-2021

مهنياً: يوم جيد جدا مع وجود القمر في برج القوس الذي يتيح لك فرصاً جديدة على الصعيد المادي ويتحدث إما عن بداية أو عن نهاية. .

عاطفياً: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه.

صحياً: توصيات الطبيب لا تزال مفروضة، سواء أكنت في عطلة أم في العمل.

حظك اليوم برج الثور الاحد 2-5-2021

مهنياً: تستعيد حيوتك وقدرتك على لم الشمل أن الحظ الجديد الذي يرافقك قد يعني انطلاقة جديدة وصاروخية.

عاطفياً: عليك أن تتقبل النصائح من الشريك، فهو أكثر الأشخاص قرباً منك والوحيد القادر على مساعدتك.

صحياً: هل تعتقد أن صحتك على خير ما يرام؟ لا يمكن التأكد من ذلك إلا بعد إجراء الفحوص الضرورية.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 2-5-2021

مهنياً: لا يناسبك انتقال القمر الى برج القوس فهو يدعوك إلى التروي ويحمل عودة إلى الماضي، لا تتراجع أمام الضغوط مهما بلغ حجمها.

عاطفياً: بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، فحاول أن تمنح نفسك وقتاً أطول، وهذا سيساعدك على تخطي ذلك.

صحياً: إذا عرفت كيف تستغل أوقات فراغك بأمور مسلية وممتعة تستطيع أن تبعد عنك شبح الإحباط والكآبة.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 2-5-2021

مهنياً: تأتيك اليوم مساعدة غير متوقعة وتتوج المفاوضات بنجاح باهر، تترك افضل الانطباعات في محيطك العملي والعائلي.

عاطفياً: لا تضغط على الشريك كثيراً، فهو يعاني بعض المصاعب وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك.

صحياً: حتى لو كنت تعتبر أنك تتمتع بصحة جيدة يمكنك البدء باتباع حمية غذائية أو الانضمام إلى صف رياضة بدنية.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 2-5-2021

مهنياً: انتقال القمر الى القوس في موقع مناسب يشير إلى فرص مميزة هي في الطريق إليك وتتعلق بعمل مثمر.

عاطفياً: قد تشكو أهمال الحبيب وغيابه، وأنت تحتاج الى دعمه ووجوده الى جانبك، ولكن لأسباب عديدة تجد نفسك وحيداً.

صحياً: قد تتعرض لحادث طارئ يضطرك إلى ملازمة الفراش أنت الذي لا يعرف هدوءاً أبداً.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 2-5-2021

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من اتخاذ قرارات ارتجالية، وأقول لك انتبه لئلا تقحم نفسك في ورطة.

عاطفياً: علاقة عاطفية تتحكم فيها المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاتجاه.

صحياً: خطر الحوادث في المياه والتسمم بالغاز، لا تكثر من المهدئات وانتبه لضغط الدم.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 2-5-2021

مهنياً: لا تزال الاوضاع جيدة قد تحقق ارباحا في العمل التجاري وتحصد انسجامًا وتوافقًا على صعيد العلاقات العائلية وغيرها،

عاطفياً: لا تتسرّع في الحكم على الشريك، فهو بريء ولا علاقة له، وحاول إصلاح ما دمّرته بأفكارك الخاطئة.

صحياً: بنيتك قوية وقادرة على تحمل الضغوط، لكن هذا لا يعني أن ترهق نفسك كثيراً.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 2-5-2021

مهنياً: تعيش يوماً رائعًا وديناميكيًا وفعالاً جدًا وذلك على كافة الصعد تختفي المنافسة وتخلو لك الساحة لتسجل انتصارا تلو الاخر

عاطفياً: عليك أن تكون رحب الصدر مع الشريك، وغضّ الطرف عن تجاوزاته إذا كانت غير متعمّدة.

صحياً: كن حريصاً على صحتك وابذل كل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى.

حظك اليوم برج القوس الاحد 2-5-2021

مهنياً: تعيش يوما مميزا يحمل اليك الكثير من الفرص المهنية وخصوصاً انه يشكل زاوية جيدة مع القمر من برجك

عاطفياً: تفهم الشريك لك مهم للاثنين معاً، لكنّ التساهل أحياناً يعقد الوضع ويوصلكما إلى الطريق المسدود.

صحياً: تطور الأجواء إيجاباً يشعرك بالراحة وتنعكس الأمور على الصعيد الصحي.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 2-5-2021

مهنياً: القمر من برج القوس يفرض عليك تأنياً وانتباهاً لسلامتك وتتوصل إلى عقد معاهدات وتوقيع اتفاقات جيّدة.

عاطفياً: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور.

صحياً: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسّة إلى ذلك.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 2-5-2021

مهنياً: تزول العراقيل وتبدأ الانفراجات بالظهور تدريجيًا، فترتاح نفسيتك وتستعيد هدوءك وراحة بالك

عاطفياً: صعود وهبوط موقت في العلاقة بالشريك، لكن يستحسن أن تبادر إلى تصحيح الوضع قبل تفاقمه.

صحياً: مارس بعض التمارين الرياضية الصباحية للتخفيف من الوزن الزائد.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 2-5-2021

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من خصامات ونزاعات وسوء تفاهم، لذا صحّح بعض الأوضاع بعيداً عن الانتقادات.

عاطفياً: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب، فإلى متى ستنتظر؟ حين يغزو الشيب مفرقك؟.

صحياً: أنت قادر على ضبط أعصابك والتحكم في كل الأمور حولك بفضل هدوئك ورويتك.