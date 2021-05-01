/629326/مواعيد-مباريات-اليوم-أهمها-ريال-مدريد-و-الدوري-الإنجليزي

تشهد الساحة الرياضة اليوم السبت 1/5/2020 العديد من المباريات الهامة والقوية، أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني لاسميا لقاء ريال مدريد اليوم، وكذلك مواجهات الدوري المصري الممتاز منها مباراة الإسماعيلي و الإنتاج الحربي في مباراة يسعى خلالها الدروايش في تحقيق الفوز من أجل الدخول في جدول ترتيب الدوري، ويستعرض دوت الخليج أهم المواجهات في العالم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة سموحة في مواجهة الاتحاد السكندري - يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أون تايم سبورتس. طلائع الجيش في مواجهة أسوان - يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أون تايم سبورتس. الانتاج الحربي في مواجهة الإسماعيلي - يُقام اللقاء في تمام 9:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أون تايم سبورتس. مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة كريستال بالاس في مواجهة مانشستر سيتي يُقام اللقاء في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة عبر منصة بي ان سبورتس كونكت. برايتون في مواجهة ليدز يونايتد - يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت. تشيلسي في مواجهة فولهام - يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة عبر منصة بي ان سبورتس كونكت. إيفرتون في مواجهة أستون فيلا - يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة عبر منصة بي ان سبورتس . مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة إيبار في مواجهة ديبورتيفو ألافيس يُقام اللقاء في تمام الساعة 2:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورتس واتش دي 1. إلتشي في مواجهة أتليتكو مدريد - يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:15بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي 1. هويسكا في مواجهة ريال سوسيداد - يُقام اللقاء في تمام الساعة ، 6:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي 1. موعد مباراة ريال مدريد و أساسونا والقنوات الناقلة ريال مدريد في مواجهة أوساسونا - يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي 1.

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