/629333/حسام-حسن-يعتذر-لمحمود-الخطيب-رئيس-النادي-الأهلي-تفاصيل

اعتذر العميد حسام حسن نجم الأهلي التاريخي ومدرب الاتحاد السكندري الحالي، لرئيس الأهلي محمود الخطيب، عن عدم حضور حفل تدشين استاد الأهلي ووضع حجر الإساس للمشروع العملاق الذي ينتظره عشرات الملايين من جماهير القلعة الحمراء.

وكتب حسام حسن عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك:”تقدم مجلس إدارة الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بدعوة كريمة للتوأم حسام وإبراهيم حسن وذلك لحضور مراسم وضع حجر الأساس لاستاد الأهلي الجديد في الشيخ زايد” .

«مفيش وقت »..الأهلى يغلق صفحة الجونة ويستعد لغزل المحلة

وأبلغ التوأم أستاذ جمال جبر مدير المركز الإعلامي بالنادي بخالص شكرهم لمجلس الإدارة علي الدعوة واعتذروا لارتباطهم في مساء نفس اليوم بمباراة هامة في الدوري العام ضد فريق سموحة.

ومن ناحيه اخري نتهت المباراة التى جمعت النادى الأهلى والجونة أمس بالتعادل الإيجابي 1/1 ، وذبك ضمن مؤجلات الدورى المصرى الممتاز ، وكان الأحمر يقاتل من أجل الثلاث نقاط ، وذلك من أجل صدارة الدورى الذي يحتلها الزمالك .

في نفس السياق ظهرت حالة من الغضب والاستياء داخل القلعة الحمراء ، وذلك بعد إعلان جدول بطولة الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري ، الواضح فيه ضغط الفريق بشكل كبير مما يؤثر عليه إفريقيا . وأنتقد مسئولو الأهلي إصرار اتحاد الكرة على وضغط المباريات بهذا الشكل، وأشاروا إلى أن الفريق يتعرض لحالة إرهاق شديدة، وذلك بسبب المباريات المتتالية، حيث يلعب الفريق مباراة كل ثلاثة أيام لمدة شهرين ، الأمر الذي جعل الأهلى يتقدم بطلب للإتحاد المصرى لكرة القدم لتأجيل مباريتين من الأسبوع الـ 22 و الـ 23 للدورى المصرى، وموافقة الأحمر على خوض المباريتين بدون اللاعبون المتوجهون لأوليمبياد طوكيو .