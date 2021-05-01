المجد أو الإقالة.. مباريات حاسمة في شهر مايو وموسيماني «ياقاتل يامقتول»

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مازالت جماهير الأهلي لم تضع ثقتها الكاملة بعد في قدرات المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، والذي بالرغم من النتائج الجيدة، دائما ما يشهد الفريق تحت قيادته تذبذب في المستوى .

محطات هزت جدار الثقة

خسارة الأهلي من سموحة في الدوري، والفوز بصعوبة على فريق المصري البورسعيدي، والتعادل الأخير بالأمس أمام فريق الجونة بنتيجة 1/1، أسكنت القلق والرعب في قلوب الأهلاوية من ناحية احتمالية ضياع الدوري المفضل للأهلي في ظل عدم وجود مستوى ثابت للفريق.

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ومن ناحية أخرى الخوف من المشوار الأفريقي في بطولة دوري الأبطال والذي تم تحديده اليوم بالنسبة للأهلي .

قرعة الثأر

أعلنت اليوم قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا والتي جاءت كالحمل الزائد على كاهل بيتسو موسيماني ووضعته على خط النار في مواجهة أمام فريقه السابق صن داونز

فيلم الأهلي وصن داونز

وتأتي صعوبة تلك المباراة من أمرين، الأول من تكرارها، حيث واجه الفريقين بعضهما البعض في نفس الدور الموسم الماضي، استطاع الأهلي أن يخرج صن داونز من البطولة بنتيجة ٣-١ بمجموع المباراتين ويثأر لنفسه من مباراة الخماسية الشهيرة في ٢٠١٩ .

الأمر الثاني والذي يزيد من صعوبة المباراة هو مواجهة موسيماني لفريقه السابق صن داونز والذي قضى معه ٥ سنوات استطاع أن يرتبط فيهم مع الفريق ويحقق له كافة البطولات والنجاحات الممكنة .

مايو شهر الحسم شهر

مايو لم يقتصر للأهلي فقط على مباراتي صن داونز ذهابا وإيابا، فبخلاف مواجهات الدوري المصري، يواجه المارد الأحمر غريمه التقليدي الزمالك في قمة نارية في العاشر من مايو، سيسعى فيها الفارس الأبيض لرد الاعتبار ، بعد فوز الأهلي في ٱخر قمة، والتي جمعت بينهما منذ أيام قليلة وانتهت بفوز الشيطان الأحمر بهدفين مقابل هدف .

وأبى شهر مايو أن ينتهي بردا وسلاما على الأهلي وموسيماني، ليقرر له أن يلعب مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم ٢٨ منه، ليضع الأهلي موسيماني أمام قطار الجماهير، وإما أن يتفاداه بتتويج المارد الأحمر بالسوبر الأفريقي، وإما أن ينتهي شهر مايو بدهس قطار الجماهير لموسيماني والحكم عليه بالفشل .