جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال كلمته بمناسبة عيد العمال، اليوم السبت، ان الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التى تحققت فى مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدة على أصالة الإبداع وصلابة هذا الشعب العظيم لتغيير واقعه وبناء مستقبل أفضل وهو ما أكد للقاصى والدانى سلامة المسار التنموى وصدق التوجهات لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن فى مجتمع تسوده العدالة.
وأوضح أن ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة لأساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا إلى المنافسة والمشاركة من خلال التدريب المستمر لرفع القدرات والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى وإطلاق إرادة الإصلاح لنصبح قادرين على تطوير قدراتنا الكامنة نحو الأفضل والتأثير بالإيجاب فى ركب الحضارة الإنسانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: المشروعات العملاقة شاهدة على أصالة الإبداع وصلابة الشعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.