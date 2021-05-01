عاجل.. السيسى: المشروعات العملاقة شاهدة على أصالة الإبداع وصلابة الشعب

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال كلمته بمناسبة عيد العمال، اليوم السبت، ان الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التى تحققت فى مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدة على أصالة الإبداع وصلابة هذا الشعب العظيم لتغيير واقعه وبناء مستقبل أفضل وهو ما أكد للقاصى والدانى سلامة المسار التنموى وصدق التوجهات لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن فى مجتمع تسوده العدالة.

وأوضح أن ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة لأساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا إلى المنافسة والمشاركة من خلال التدريب المستمر لرفع القدرات والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى وإطلاق إرادة الإصلاح لنصبح قادرين على تطوير قدراتنا الكامنة نحو الأفضل والتأثير بالإيجاب فى ركب الحضارة الإنسانية.