وزيرة الهجرة تهنئ 3 مصريين لحصولهم على وسام فارس من ملك هولندا

جدة - نرمين السيد - تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة لكل من المهندس أحمد سعيد، أستاذ جامعى، والدكتور ميلاد فايز موسى، مؤسس المركز الهولندى للتنمية البشرية بهولندا، ومنى أحمد، لمنحهم الوسام الملكى الهولندى برتبة "فارس" تقديرا لمجهوداتهم فى النشاط المجتمعى لمدة 15 عاما فى البلدان العربية وفى نطاق الجاليات العربية فى هولندا وأوروبا.





وأكدت مكرم، فخرها واعتزازها الشديدين لما استطاعوا أن يقدموه أبناء مصر بهولندا فى مجال خدمة المجتمع، وحصولهم على الوسام الملكى الهولندى نظرا لجهودهم، مما يعطى رسالة كبيرة للعالم بأن المصرى بالخارج يستطيع أن يصنع الفخر لوطنه، ويقدم نموذجا هاما للإصرار على النجاح وتحقيق الذات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج سريعا ما يندمجون مع المجتمعات التى يعيشون فيها، لافتة إلى أنهم يؤثرون فيها بشكل كبير بخبراتهم وتعاملاتهم، علاوة على أن لهم العديد من الأنشطة الهامة والأدوار المحورية التى يؤدونها هناك.

وتم منح الدكتور ميلاد فايز موسى الوسام الملكى برتبة "فارس" لدوره فى نشر الإيجابية بالمجتمع من خلال دوره كمدرب فى التنمية البشرية، من خلال محاضرات ودورات تدريبية بمؤسسات اجتماعية فى هولندا وبعض الجاليات العربية بالدول الأوروبية بشكل تطوعي.

كما تم منح الأستاذ الجامعى والمهندس أحمد سعيد الوسام الملكى برتبة "فارس" لإسهاماته فى المجالين الاجتماعى والعلمى فى هولندا وأوروبا.

وتم أيضًا منح منى أحمد الوسام برتبة "فارس" تقديرا لجهودها التطوعية فى خدمة المجتمع.

يذكر أن الملك فيليم ألكسندر ملك هولندا يقوم بمنح عدد من الأوسمة الملكية لبعض الشخصيات التى لها دور إيجابى مؤثرا فى المجتمع وفقا لشروط محددة.

وتتعدد الأوسمة من حيث درجاتها، ويجب أن يكون الشخص المرشح لنيل الوسام منشغلًا بالعمل الاجتماعى المفيد والمؤثر فى المجتمع الهولندى وخارجه لمدة 15 عاما على الأقل، وما زال يقوم بنفس الدور مجانا وتطوعيا.