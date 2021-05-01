عاجل.. السيسى يهنئ عمال مصر بعيدهم: العامل هو ثروة الوطن الحقيقية

جدة - نرمين السيد - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، العمال المصريين بعيدهم، قائلاً: "تحية تقدير واعتزاز على جهودكم التميزة على طريق العمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية فى بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز".





وأضاف السيسى، خلال كلمته بمناسبة عيد العمال، اليوم السبت، أن العامل المصرى هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل. وأوضح أن الأديان السماوية أكدت أن العمل عبادة، موجها رسالة للعمال قائلا: "وطنكم دائما ما ينظر بعين الاعتبار والفخر إلى جهودكم المثمرة وعملكم الدوؤب".

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