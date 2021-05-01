عاجل.. السيسى لعمال مصر: تجدوننى دائما حافظا لعهدى معكم

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن من يريد أن يجد له المكان المناسب فى العصر الحديث ينبغى أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان والتفانى فى عمله، وأن يجتهد لاستيعاب ثورة المعلومات والطفرة التى يشهدها العالم فى الابتكارات وثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والميكنة.





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