ننشر أسعار البلح وأنواعه بسوق العبور اليوم

ننشر أسعار البلح وأنواعه بسوق العبور للجملة، البلح السبت الأول من مايو 19 من شهر رمضان المبارك.

وسجلت أسعار البلح هذا العام حالة من التباين، إذ سجل البلح الإبريمي ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، والبلح الشامي ما بين 6 و 8 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر كيلو البلح الأبيض الغزال ما بين 7 إلى 17 جنيهًا للكيلو، وبلح مركابي سجل ما بين 5 و11 جنيهًا للكيلو، أما بلح العينات فسجل ما بين 7 و17 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح البان ما بين 7 و15 جنيهًا للكيلو، أما بلح وردة فسجل ما بين 7 و17 جنيهًا للكيلو، وبلح برتمودة فسجل 8 و20 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر البلح السكوتي ما بين 8 و18 جنيهًا للكيلو، والبلح الأسواني سجل ما بين 6 و14 جنيهًا للكيلو، وبلح الجنديلة سجل ما بين 8 و20 جنيهًا للكيلو، بينما سجل بلح قرن الغزال ما بين 20 و30 جنيها للكيلو.