الرئيس السيسي لعمال مصر: كفاحكم النبيل محل تقدير وستجدونني حافظا لعهدي معكم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة.

وأضاف الرئيس في كلمته لعمال مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال: "إن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير وإنكم سوف تجدونني دائمًا حافظًا لعهدي معكم باذلًا أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمنونه لأنفسكم ولوطننا العزيز مصر".