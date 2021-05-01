/629335/ثروة-الوطن-الحقيقية-الرئيس-السيسى-يهنئ-عمال-مصر-فى-عيدهم

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمناسبة عيد العمال، بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالوطن العربي على ما بذلوه من جهود لتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة لبناء الحاضر والمستقبل.

وأكد الرئيس السيسى، على أن العامل المصرى يعد ثروة الوطن الحقيقية، محرك التنمية نجو واقع ومستقبل أفضل .

وأكمل الرئيس السيسي أن تعاليم الدين السماوية قد أوصت بأن العمل عبادة، وأن الوطن ينظر بعين الاعتبار إلى ما يتم بذله من جهود مشيرا إلى أنه مدار السنوات الماضية ضرب لمصريين المثل فى إعلاء قيمة العمل .

وطالب الرئيس بأهمية التحلى بأعلى درجات الإتقان والتفاني في العمل، والإجتهاد من أجل أن يكون هناك استيعاب لثورة المعلومات التي يشهدها العالم الحالي .