/629336/موعد-مباراة-الزمالك-وبيراميدز-القنوات-الناقلة

يستعد نادي الزمالك لمباراته غداً أمام فريق بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتقام علي استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان لقاء الدول الأول بين الزمالك وبيراميدز قد انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

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الفارس الأبيض خيب الآمال بتعادل مع المقاولون في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق، مما يجعل الفارق يتسع مع الأهلي حال فوز المارد الأحمر بمبارياته المؤجلة.

القناة الناقلة

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت (1)

الزمالك لا يزال في الصدارة برصيد 40 نقطة، ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 36 نقطة وثلاث مباريات أقل،

ويأمل الفريق السماوي مواصلة مسلسل الانتصارات، حيث يعلم صعوبة المعركة ولكن سيقاتل بكل قوة من أجل تعزيز رصيده من النقاط للاستمرار في التعمق بالمربع الذهبي وعدم الخروج منه.

فيما يسعي فريق بيراميدز في حصد الثلاث نقاط، بينما يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

والجدير بالذكر أن انتهت أحداث الشوط الثاني والمباراة التي جمعت بين الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 – 2021 .

وجاءت تشكيل الزمالك التي خاض بيها اللقاء:

في حراسة المرمى : محمود جنش

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

في خط الهجوم : حميد أحداد