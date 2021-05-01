/629337/الرئيس-السيسي-الإنجازات-المتتالية-تؤكد-صدق-توجهاتنا-لتحقيق-حياة-كريمة-للمواطنين

قدم الررئيس السيسي،التهنئة لعمال مصر وجموع المصريين بمناسبة عيد العمال، مضيفا أن الإنجازات والمشروعات العملاقة التي التي تحققت في مصر، شاهدة على صلابة وقوة الشعب المصري من اجل بناء مستقبل أفضل.

تحقيق حياة كريمة ولفت الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الإحتفال بعيد العمال، أن هذه الإنجازات المتتالية تؤكد صدق توجهاتنا الجادة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين ، وترسيخ العدل. وطالب الرئيس بأهمية التحلى بأعلى درجات الإتقان والتفاني في العمل، والإجتهاد من أجل أن يكون هناك استيعاب لثورة المعلومات التي يشهدها العالم الحالي .

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