«الحكام»: التصوير وراء أخطاء الـ«VAR».. ونطالب بزيادة الكاميرات

/629338/الحكام-التصوير-وراء-أخطاء-الـVAR-ونطالب-بزيادة-الكاميرات

طلب عدد من الحكام المصرين من اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد باتحاد الكرة، بزيادة عددة الكاميرات في مباريات الدوري الممتاز وذلك اشتعال المنافسة الشرسة في مسابقة الدوري، ومن أجل تسهيل حكم الفيديو var في الحكم علي اللقطات الهامة، خاصة أن هناك بعض الحكام اشتكو من صعوبة الحكم علي بعض الكرات الصعبة بسبب عدم وضوح الرؤيا من جميع الزوايا .

فيما من المقرر أن يطلب مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة من مسئولو الإذاعة والتليفزيون زيادة عدد الكاميرات في المباريات خلال الفترة المقبلة، وذلك للأبتعاد عن الأزمات.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز.. القنوات الناقلة

وفي وقت سابق قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد وقف نشاط مسابقة الدوري المصري في الفترة ما بين 6 يوليو، وحتى الثامن من أغسطس المقبل، وذلك بسبب مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021 .

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، قد أعلن قائمة مكونة من 32 لاعب لخوض المعسكر المقبل للمنتخب استعدادا لأولمبياد طوكيو، وضمت القائمة كلا من :

عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر .

وحدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن ينطلق معسكر الفراعنة الختامي قبل أولمبياد طوكيو يوم 5 يوليو المقبل .