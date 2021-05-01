/629339/هيام-الطباخ-لعمال-مصر-أنتم-دائما-نبراس-الأمل-لهذا-الوطن

هنئت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،عمال مصر العظام في عيدهم الموافق الأول من مايو من كل عام، قائلة :"كل عام وعمال مصر الشرفاء المخلصين في كل مكان علي ارض مصر بخير .. نضال بحقوق انسانية بحتة".

هيام الطباخ تهنئ عمال مصر بعيدهم

وأكدت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، على أن الاول من مايو من كل عام،خلد يوم تقدير واحتفاء واحتفال بالعامل المصري،كلا علي جبهته يناضل من اجل هذه البلد،مشيرة إلي أن جهود وكد وتعب ملايين العمال في كل مصانع ومؤسسات مصر شاهد أن مصر تبني بسواعد ابنائها، وان التاريخ شاهد حق وحقيقي علي اخلاصهم.

ولفت هيام الطباخ عضو مجلس النواب، إلي أن عمال مصر رواد محراب التنمية والمنفذ الفعلي لخططها،مشيدة بإدائهم على أنهم جنود اصحاب وعي وانتماء لبلدنا الابيه المصونة حفظكم الله وحفظ مصرنا الحبيبه وكل عام وانتم دائما نبراس الأمل في هذا الوطن.

وتجدر الإشارة إلي أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.

كما ‏وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج وتم إحالته لمجلس الدولة.