فتح باب التقدم لجائزة الألسكو - حمدان للبحث التربوى المتميز

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو – الكسو – ايسيسكو"، عن فتح باب التقدم لجائزة "الألسكو – مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمى المتميز".





وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين المتميزين فى الميدان التربوى على مستوى الوطن العربى، فضلا عن التعريف بهم وبأعمالهم المتميزة، ونشر وتعميم الممارسات التربوية الناجحة على مستوى الوطن العربى، إضافة الى توفير مناخ تربوى وبيئة تربوية وتعليمية تساعد على نشر التجارب الناجحة بين دول العالم العربى، وكذلك توفير بيئة محفزة ومنشطة للنمو المهنى للعاملين فى الميدان التربوى، وإثراء الخبرات وتعزيز التعاون بين العاملين فى الميدان التربوى على مستوى العالم العربى.

ويُمنح الفائز مكافأة نقدية قدرها 25 ألف دولار أو ما يعادلها وشهادة تقدير وكأس التميز.

لمزيد من المعلومات حول شروط الجائزة ومجالاتها وآليات التقديم، يرجى الاطلاع على دليل الجائزة، والمذكرة التعريفية على الروابط التالية "إضغط هنا وهنا".

ويمكن التقدم للجائزة بإرسال الأوراق المطلوبة إلكترونيًا عبر موقع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم من خلال البريد الإلكترونى التالى: www.he.ae قبل 1 سبتمبر 2021.