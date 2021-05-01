الشروط.. التعليم تعلن عن وظائف بمدارس النيل المصرية

جدة - نرمين السيد - وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، من خلال الرابط التالى:http://nes.moe.edu.eg/staff.aspx.

إلى ذلك، سيتم الإجابة على الأسئلة التى تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم، وامتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية.

وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكترونى المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

جدير بالذكر أن فروع مدارس النيل المصرية هى "أكتوبر، الشيخ زايد، السادات، العبور، الياسمين، الأندلس، بورسعيد، دمياط الجديدة، المنيا، أسيوط الجديدة، قنا، طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، أسوان الجديدة، الشروق".