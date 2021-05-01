المجتمعات العمرانية تُحذر من التعامل على أراضى مدينة نجع حمادى الجديدة

جدة - نرمين السيد - حذر المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، من التعامل مع أى فرد أو جهة أخرى على الأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 85 لسنة 2021 بشأن تخصيص مساحة (25152.33 فدان) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة نجع حمادى الجديدة).





وأكد المهندس محمد أنور هلال، فى بيان صحفى، أن الهيئة هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى وأن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة نجع حمادى الجديدة بمقره المؤقت بجهاز مدينة قنا الجديدة، حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى إجراءات غير سليمة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وأن جميع الأراضى الواقعة بالقرار الجمهورى المشار إليه هى أراض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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